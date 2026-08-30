Juan Jesus, una opción que se pone cuesta arriba para el Deportivo

Al Deportivo le quedan tres días para el cierre del mercado de fichajes y se afana en aligerar la plantilla de esos futbolistas con los que no cuenta, mientras está pendiente del mercado de centrales zurdos veteranos para darle una última pincelada a la plantilla. No será sencillo por cupo y por margen salarial, trabaja a comtrarreloj.

Juan Jesus (libre de contrato), Lilian Brassier (Stade Rennais) y Nathan Zézé (NEOM saudí) son las tres opciones principales que tiene sobre la mesa el Deportivo, que tampoco puede hacer un movimiento definitivo hasta que encuentre una salida a José Ángel, Charlie Patiño o Dani Barcia. Poco a poco el margen se estrecha porque esos futbolistas que también juegan con el tiempo en contra y se van encaminando hacia otras alternativas.

Lilian Brassier lleva varios días negociando con un Eintracht de Frankfurt que todo hace indicar que se lo llevará a la Bundesliga por una cantidad entre 10 y 12 millones de euros, unos márgenes que a estas alturas en Abegondo no se pueden permitir. El próximo que puede encontrar nuevo equipo es Juan Jesus, quien ya tiene un acuerdo con el Venezia para firmar una vinculación de una temporada con otra opcional, según apuntó el periodista Fabrizio Romano. Al brasileño, de 35 años y con pasado con Inter, Roma y Nápoles, también le han querido el propio Dépor y el Udinese. La opción de Nathan Zézé, el más joven de los tres, sería como cedido del NEOM.

Tareas primordiales

Antes el Dépor debe colocar a Dani Barcia, al que han querido Tenerife, Las Palmas, Córdoba y Utrecht; a Charlie Patiño, quien tiene a Bochum y Ceuta como alternativas; o a José Ángel, al que han pretendido este verano Cádiz y Ceuta. El Dépor también trabaja en la salida de Eric Puerto hacia el Penafiel, aunque antes debe hacerle hueco en la plantilla lusa.

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El Deportivo ha incorporado, de momento, a Leo Román, Ede Bright, Angeliño, Lorenzo Amatucci, Teun Gijselhart, Adama Traoré, Jonathan Asp-Jensen y Pierre-Emerick Aubameyang. Se han marchado, además de los cinco futbolistas a los que no se renovó o acababan cesión y no fueron adquiridos, otros tres jugadores: Álex Petxarroman, Mohamed Bouldini y Diego Gómez.