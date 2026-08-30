Fútbol | Deportivo
Uno a uno de los jugadores del Deportivo contra el Valencia: las notas en el tercer recital de Aubameyang
El gabonés firma otro gol en una tarde en la que Bil Nsongo y Mario Soriano también castigaron al conjunto che
El Deportivo consiguió ante el Valencia su primer en triunfo en su regreso a Primera División. Con Riazor rugiendo, los blanquiazules mostraron su mejor versión hasta el momento en un partido en el que, de nuevo, Pierre-Emerick Aubameyang brilló con luz propia. El gabonés fue el mejor de un choque en el que Bil Nsongo y Mario Soriano también sentaron cátedra.
El mejor
Aubameyang (9): Tercera actuación magistral y otro golazo. Diakhaby le ahorró el esfuerzo de empujar el 3-1.
Once inicial
Leo Román (6): Correcto en sus contadas intervenciones. Quedó vendido en el tanto del Valencia.
Ximo Navarro (6): Solvente en defensa y muy propositivo en ataque. Ocasionó el primer gol.
Lucas Noubi (6): Aguantó el tipo en sus duelos contra Sadiq y Javi Guerra.
Bright Ede (4): Le regaló el gol a Sadiq con un error de alevín. Se redimió en los duelos por balones divididos.
Giacomo Quagliata (7): Se aburrió de superar a Arnau en su costado. Sus centros asustaron al Valencia.
Lorenzo Amatucci (7): Gobernó el centro del campo y dejó sin ideas a la medular rival.
Riki Rodríguez (6): Solidificó el centro del campo y aportó pausa al juego en su estreno en Primera División.
Mario Soriano (9): Dominó el partido a su antojo. Encontró a Aubameyang siempre con pases incisivos.
Luismi Cruz (7): Se mueve como pez en el agua entre líneas. Muy peligroso.
Bil Nsongo (8): Una bestia. Agotó a toda la defensa y provocó el gol en propia de Diakhaby.
Suplentes
Gijselhart (6): Cumplió en sus primeros minutos en liga.
Altimira (4): Expulsado con doble amarilla por protestar.
Yeremay (6): Intervino poco.
Asp-Jensen (6): Un tiro a puerta.
Loureiro (5): Sin impacto.
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