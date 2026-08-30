En Directo
RC Deportivo - Valencia CF, en directo hoy: partido de la Liga EA Sports en vivo
Partido de la 3ª jornada de Primera División desde Riazor
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Con la salida de Patiño, quedan tres futbolistas por encontrar acomodo: Eric Puerto, Dani Barcia y José Ángel.
Visitas ilustres
Nuestra previa
¿Seguirá Hidalgo con el 4-2-3-1 de Málaga o regresará al 4-4-2 del día del Elche?
Así le fue ayer al Dépor Abanca
- El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
- Estos son los cinco puntos básicos del acuerdo entre el Deportivo y los peñistas y abonados por Marathón Inferior
- Acuerdo del Deportivo con la Federación de Peñas y los colectivos de Marathón Inferior: vuelve la normalidad a Riazor
- La Tesorería de Seguridad Social unifica sus servicios en A Coruña con el nuevo traslado de personal a otra sede
- El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza
- La romería de Santa Margarita, en A Coruña, desafía la lluvia con música de raíz, a la espera del día grande
- Peñas y Marathón Inferior aceptan el 'borrón e conta nova' del Deportivo de A Coruña y celebran el Acuerdo Marco para cerrar la brecha social
- Los cuatro aspirantes declarados no aptos en el proceso del multiusos de Bastiagueiro denuncian la opacidad del proceso