El Anderlecht se interesa en el fichaje de Arnau Comas: el jugador quiere quedarse en el Deportivo

Arnau Comas se ha convertido en uno de los nombres propios del cierre del mercado de fichajes del Deportivo. Con Charlie Patiño en Alemania para cerrar su llegada al Bochum, el club se centraba en una operación salida que contemplaba el adiós de Eric Puerto, José Ángel y la posible cesión de Dani Barcia, quien rechazó varias opciones. El Anderlecht ha irrumpido en los planes de la entidad blanquiazul, y ha negociado el fichaje del zaguero, una información adelantada por el periodista Sacha Tavolieri que ha podido confirmar LA OPINIÓN. Aunque el interés del conjunto belga ha sido serio por llevarse al jugador, Comas quiere continuar en A Coruña. Sabe que parte como cuarto central, pero su objetivo es pelear por tener más minutos y permanecer en la plantilla.

El zaguero catalán aterrizó el pasado verano en el Deportivo y entraba en los planes de Fernando Soriano y Antonio Hidalgo en la planificación del presente curso. Hasta el momento, Bright Ede, Lucas Noubi, Miguel Loureiro y Ximo Navarro han ocupado el eje de la zaga, con dos o tres centrales. Comas ha sido el cuarto en una ecuación de la que se quedó fuera Dani Barcia, actualmente el quinto en la lista. Esta campaña todavía no ha debutado en Primera División.

Comas, con contrato hasta 2028, disputó 26 partidos la temporada pasada, 24 en liga y 19 partiendo como titular. Exjugador del Basel suizo, Eibar o FC Barcelona, es un futbolista con cartel y con varios equipos de Segunda interesados en su figura. Sin embargo, el club lo ha considerado en sus planes para el curso 26/27 hasta que ha aparecido la opción del Anderlecht, quien quiere hacerse con sus servicios en propiedad.

Noticias relacionadas

Arnau Comas, pese al interés del Anderlecht, quiere quedarse en A Coruña y triunfar en el Deportivo. Llevaba solo un año en el club, pero está feliz en la ciudad y su objetivo es intentarlo en Primera División. Quedan todavía algo más de 24 horas para el cierre del mercado de fichajes.