Aubameyang ya escribe su propia "historia" en el Deportivo: desde Bebeto no se vivía algo igual

Cuando el Deportivo fichó a Pierre-Emerick Aubameyang, el mundo del fútbol posó de nuevo su mirada en A Coruña. La tierra de los rebeldes que antaño habían protagonizado gestas imposibles volvía a estar en boca de todos. Por regresar a LaLiga y, también, por un mercado de fichajes como no se le recordaba a un recién ascendido desde hacía años en cuanto a nombres y gasto. Surgieron las dudas, las comparaciones odiosas y las preguntas. ¿Qué hace Aubameyang en Riazor? El veterano delantero, con más de 350 goles como profesional, quería "vivir y ser parte de la historia" blanquiazul. Poner su granito de arena en el crecimiento de la entidad. Ante el Valencia dejó su sello en un registro que no se repetía desde Bebeto.

"Voy a hacer goles, voy a dar muchas asistencias también". Así se presentó Aubameyang un 28 de julio en A Coruña. Sonriente. Tranquilo. Con 37 años, la presión es para disfrutar y las expectativas para romper. Tiene la vitrina repleta de trofeos, de recuerdos y memorias. Una carrera envidiable a la que todavía le queda recorrido y, sobre todo, hambre. Porque el Aubameyang que disfruta en A Coruña en este inicio de temporada también es el ariete que no se conforma, crece y sigue evolucionando. Un ejemplo para quienes le rodean.

El impacto de Aubameyang es total. Sobre el campo es la referencia y el gran arma ofensiva del Deportivo. Tres goles de los cinco anotados en este inicio de temporada llevan su firma. Uno por partido. Hay que regresar a los 90, a la figura de Bebeto, para encontrar al último futbolista que logró marcar en sus tres primeros partidos como jugador blanquiazul. En La Cerámica buscará quedarse solo en una lista en la que también figura Rodolfo Rábade, en los años 50. Fuera del terreno de juego, su influencia ha provocado que medios internacionales como la BBC se hagan eco de sus primeros pasos en A Coruña.

En la temporada 92/93, Bebeto marcó goles a Celta, Sevilla y Osasuna en las tres primeras jornadas, no vio puerta ante la Real Sociedad en la cuarta y volvió a anotar (un doblete) en la quinta contra el Real Madrid

El gabonés es el tercer jugador de LaLiga que más tiros ha ejecutado, solo por detrás de Kylian Mbappé (24) y Antony (15). El francés encabeza la lista de anotadores con cuatro dianas, mientras que Auba se coloca en segunda posición, junto a Roberto Fernández, Raphinha, Fermín, Álex Baena y Yassir Zabiri. De esos 10 golpeos, siete han ido entre los tres palos, una puntería envidiable que le permite tener una efectividad del 30% en sus golpeos. Además, ha completado dos pases clave (pases que preceden a un golpeo). Todavía no ha asistido, pero llegará.

Aubameyang y Mario Soriano celebran el gol del gabonés / Carlos Pardellas

Aubameyang exhibe sus mejores cualidades

El 7 blanquiazul se ha ganado el cariño de su afición en apenas un mes. Durante la previa, en los aledaños de Riazor, las camisetas con su dorsal se han multiplicado. Se ha convertido en uno de los nombres más reclamados por los aficionados, jóvenes y veteranos, que disfrutan de su fútbol. Ante el Elche, en su debut, exhibió una velocidad y lectura del juego para desmarcarse que volvió a poner de manifiesto en La Rosaleda. En ambos encuentros, acompañó las acciones con finalizaciones de bellísima factura. Ante el Valencia, con una carrera a medio campo, evidenció que su velocidad sigue siendo diferencial, pero también su capacidad para decidir: tras su primer toque, cruzó la trayectoria con el defensor más cercano para evitar que le pudiese interceptar, y mano a mano definió con maestría. La velocidad gestual de pies sigue siendo extraordinaria para un jugador que no ha perdido un ápice de magia en los metros finales.

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El gabonés, además, está cumpliendo con el trabajo prometido el día de su presentación. Es el primero en empezar a presionar, y también en ofrecerse a ayudar en los momentos de defensa más baja. Aunque si algo está caracterizando a Auba es su simpatía y cercanía. Su adaptación al grupo ha sido inmediata, ha acogido a Bil Nsongo como su "hijo", como bromea a través de redes sociales, y denota humildad cada vez que se pone delante de una cámara. Su imagen jugando con unos chavales en una pista de fútbol se hizo viral. "La gente es muy simpática", reconocía tras el partido ante el Valencia. Ha encontrado la felicidad en un rincón del planeta que respira fútbol. Cosas del destino.