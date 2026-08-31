Charlie Patiño, camino de Alemania para cerrar su salida del Deportivo

El Deportivo cerró este fin de semana la cesión de Charlie Patiño al Bochum hasta el 30 de junio. Un año para curtirse en la segunda categoría del fútbol alemán. El inglés ya está viajando, con permiso de la entidad blanquiazul, para cerrar su incorporación. Era uno de los cuatro descartes a los que el club les ha buscado salida de manera activa este verano. Su situación se desatascó algo más de una semana y media después del primer interés de los germanos. Hubo otros clubes, como el Ceuta, que preguntaron por el ex del Arsenal.

Charlie Patiño se quedó sin hueco esta temporada. Los fichajes de Lorenzo Amatucci y Teun Gijselhart completaron una medular que cuenta con cinco efectivos: Riki Rodríguez, Mario Soriano y Diego Villares completan la nómina. Ahí no quedaba espacio para el centrocampista inglés, quien apenas tuvo participación y peso el curso pasado en Segunda División.

Charlie Patiño ha disputado 39 partidos con el Dépor en dos campañas, aunque en Liga solo ha sido titular en ocho ocasiones. Otras cuatro en la Copa del Rey completan un paso lejos de las expectativas que generó el británico con su llegada, en 2024.

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Charlie Patiño, en pretemporada / RCD

El Deportivo busca otras tres salidas

José Ángel Jurado, Eric Puerto o Dani Barcia son los otros tres futbolistas que están en la rampa de salida, en situaciones distintas, pero ninguno ha sido convocado a los tres encuentros de Primera División ante Elche, Málaga o Valencia. El veterano pivote apunta a la rescisión, el central ha rechazado a Tenerife, Las Palmas, Córdoba y Utrecht; y por el meta se negocia para el Penafiel.