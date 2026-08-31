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El Deportivo ya tiene horarios para todo septiembre: Getafe, Betis y Sevilla con jornada entre semana

El conjunto coruñés alternará domingo, miércoles y domingo antes del parón de selecciones

Deportivo - Valencia.

Deportivo - Valencia. / MONCHO FUENTES / EFE

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RAC

A Coruña

El Deportivo ya conoce todos sus horarios para el mes de septiembre. LaLiga ha publicado las fechas para los partidos de las jornadas 5, 6 y 7, las tres previas al parón de selecciones (esta vez durará tres semanas) y que supondrán el cierre de septiembre. Además, la sexta será intersemanal. EL conjunto de Antonio Hidalgo se citará con el Villarreal este sábado a las 21.00 en la Cerámica. Una semana después, visitará al Getafe y alternará domingo-miércoles-domingo ante Sevilla y Real Betis.

En septiembre el fútbol descansará con dos fines de semana consecutivos de selecciones nacionales. Será el primer gran parón de selecciones que los estamentos internacionales quieren poner en práctica. No volverá a detenerse el fútbol hasta noviembre, por lo que el fin de semana del 20 de septiembre será el primer gran punto de control de la temporada, en la jornada siete.

El Deportivo jugará el domingo 13 ante el Getafe la quinta jornada de Liga a las 18.30. Será después de la visita a La Cerámica de este sábado a las 21.00.

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La jornada seis será intersemanal, por lo que el descanso será menor. El Dépor tendrá dos días para preparar la visita del Sevilla, que será el miércoles 16 a las 19.00. Días después, el domingo 20, el conjunto blanquiazul recibirá al Real Betis a las 18.30 para cerrar una racha de tres partidos en apenas siete días.

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