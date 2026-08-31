Ferrán Seco refuerza el Fabril: acuerdo hasta 2028

El Fabril ha hecho oficial la incorporación de Ferrán Seco, central de Gandía (Valencia) nacido en 2007. Excanterano del Valencia, llega procedente del Real Madrid. La pasada temporada militó en el equipo juvenil, disputando tres encuentros de la UEFA Youth League, competición en la que se proclamó campeón. Firma por dos temporadas, hasta 2028.

Talento para la zaga blanquiazul. El joven valenciano de 19 años se une a un equipo que buscaba y necesitaba reforzar el eje de la defensa, donde competirá con Samu Fernández, David Vergara y Manu Serrano, otro de los fichajes de este verano. Precisamente, Serrano, con pasado también en Valdebebas, fue titular junto a Samu el pasado sábado en el debut del Fabril ante el Mérida.

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Ferrán Seco, un central de envergadura y físico, destaca por su "liderazgo", según apunta el Dépor a través del comunicado en el que han anunciado su incorporación.