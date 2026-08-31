La última petición para el Deportivo en el mercado de fichajes: "Hace falta un central con experiencia"

El mercado de fichajes terminará este martes a las 23.59 y el Deportivo, hasta el momento, ha hecho ocho incorporaciones. La última, Adama Traoré, quien todavía no ha podido estrenarse con el equipo y apenas lleva unos días en A Coruña. Fernando Soriano, director de fútbol, da la plantilla prácticamente por cerrada, aunque el público cree que puede quedar alguna incorporación más por hacer. Durante la previa del Dépor-Valencia, LA OPINIÓN charla con algunos seguidores blanquiazules, que hacen su lista de peticiones a falta del cierre. El central zurdo, la posición más reclamada.

Nélson Rodríguez acude con sus amigos Damián y Sergio al encuentro. El primero, que luce una camiseta de Aubameyang, cree que con lo que ha llegado pueden estar “bastante contentos” porque son ocho fichajes de nivel. Sus compañeros de partido, sin embargo, consideran el eje de la defensa tiene margen de mejora: “Un central de garantías, con experiencia, no venía mal”, dice Damián; a lo que añade Sergio que si se fichase un zaguero más “sería perfecto”.

Es la petición más recurrente. Alba tiene claro que “un central” de “garantía” y “con veteranía” para “tirar del equipo” es lo que le hace falta a la plantilla para estar completa. Durante los últimos días un nombre que sonó con fuerza fue Juan Jesus, aunque su destino apunta a continuar en Italia.

Aarón y su padre Plácido / LCO

La afición coincide en la necesidad de un central

Placido y Aarón López, padre e hijo, acuden juntos a Riazor y coinciden en la posición a reforzar. “A parte del central izquierdo, un mediocentro, por el resto está bastante bien, explica el Aarón. Su padre, que considera que en la sala de máquinas puede “echar en falta a alguien que imponga algo de respeto”, a un perfil más físico, añade que es importante “recuperar a la gente lesionada”.

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En familia también acuden Francisco José Abeleira y su hijo Marcos, quien coincide en la visión general: "Un central, la verdad. Bright Ede y Noubi están bien, pero hace falta algo más de experiencia". Es habitual ver cruce de generaciones en Riazor, como Luis Lourido, que acude con sus nietos David y Hugo. El menor coincide con el mayor en la posición, mientras que Hugo añade que Fernando Soriano "ya cumplió bastante en el mercado" y "la cosa ya va bien".