Cinco movimientos para una plantilla "en un principio" cerrada: así será el último día de mercado del Deportivo

El Deportivo, como ha ocurrido en los mercados de Fernando Soriano, llega prácticamente con todos los fichajes hechos al último día del periodo de pases, aunque siempre le queda algún jugador por colocar en un verano de una operación salida enquistada. La plantilla está "prácticamente cerrada", tal y como apuntó el director de fútbol el domingo en DAZN, pero el club coruñés intentará aligerar el excedente y estará pendiente por si aparece una oportunidad para reforzar la posición de central zurdo. No parece sencillo que se produzca el noveno fichaje. La salida de Charlie Patiño al Bochum le dio el último arreón a un verano cargado de operaciones.

El central zurdo

El Deportivo ya trajo a Bright Ede, pero ha buscado durante todo el verano un central zurdo veterano que le complemente. Sin éxito. A día de hoy los aficionados siguen creyendo que es una de las grandes necesidades para completar una plantilla que consideran que tiene buenas hechuras. Las tres opciones preminentes del final del mercado para el Deportivo han sido Juan Jesus, Lilian Brassier y Nathan Zézé. Los dos primeros se comprometieron ayer con sus nuevos equipos, el Eintracht de Frankfurt y el Venezia. Solo quedaría el francés, que pertenece al NEOM saudí, y otras opciones que surjan en el mercado, pero es un movimiento cuesta arriba en estos momentos.

Operación salida

El Deportivo llega al último día de mercado con cuatro futbolistas ya colocados (Petxarroman, Diego GómezBouldini y Charlie Patiño). Dos desvinculados y dos cedidos. Pero también tiene a otros otres por encontrar acomodo. Eric Puerto, José Ángel y Dani Barcia no entran en los planes de Hidalgo, aunque solo el central y el pivote están inscritos en LaLiga. Con el meta se trabaja en una salida al Penafiel, aunque antes de colocar al portero Joan Femenía para hacerle acomodo en la plantilla del equipo propiedad de la familia Escotet. El central ha tenido multiples ofrecimientos este verano y ninguno le ha colmado. Así ha rechazado préstamos a Las Palmas, Tenerife, Córdoba y Utrecht. Medita si seguir hasta enero o buscar una nuevo destino provisional. Con José Ángel, con contrato hasta 2028, se trabaja en una rescisión. El Cádiz y el Ceuta le han querido durante el verano.

La entidad tiene pendientes inscribir a Adama Traoré, un trámite que culminará hoy. De momento, tiene liberados los dorsales 6 y 17.

Arnau Comas

A diferencia de Dani Barcia, el Deportivo no le ha comunicado este verano a Arnau Comas que no cuenta con él para esta temporada, menos con las dificultades que ha encontrado el club coruñés para reforzarse, más allá de Bright Ede. Al central catalán le ha pretendido media Segunda, además de equipos portugueses y franceses. En las últimas horas el Anderlecht ha querido llevárselo y el Dépor ponía la pelota en el tejado del jugador, ya que tiene el recambio de Dani Barcia. Todo se dilucidará en las próximas horas, pero el jugador tiene la intención de quedarse en Riazor y darse la oportunidad de pelear por un puesto en el Deportivo en Primera División.

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El Fabril

El Deportivo tiene también trabajo en este último día de mercado con el Fabril. Anunció anoche a Ferran Seco, que se convierte en el quinto fichaje tras Justino Barbosa, Koke San José, Manu Serrano y Yayo González. El club coruñés tiene a 25 jugadores inscritos (el último fue Lucas Castro) y aún debe tramitar las fichas de futbolistas como Mardones o el pivote y el central recién fichados. Cuenta, además, con un puñado de jugadores lesionados de larga duración que están hueco como Jairo Noriega o Damián Canedo. Lucas Castro, Héctor Areosa o Pablo Cortés tienen, en un principio, su futuro lejos de Abegondo y deben resolver este martes sus salidas.