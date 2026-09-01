El Deportivo apura para cerrar a José María Giménez y busca encaje económico para hacerle hueco a Marc Casadó

El Deportivo ha pasado en un abrir y cerrar de ojos de tener la plantilla "prácticamente" cerrada a rebuscar en su límite salarial para poder permitirse dos fichajes de altura, como son José María Giménez y Marc Casadó. El club coruñés avanza de manera casi definitiva para lograr un acuerdo con el Atlético y con el uruguayo para que llegue cedido hasta final de temporada. Uno de los capitanés rojiblancos se convertiría, de esa manera, en ese central de jerarquia que lleva dos meses persiguiendo. Las opciones eran Lilian Brassier, Juan Jesus y Nathan Zézé, pero Giménez ha aparecido el último como opción de mercado y la entidad blanquiazul se ha lanzado a no desaprovecharla. El conjunto del Metropolitano quiere liberar masa salarial y, aunque asumirá gran parte del sueldo del jugador, necesitaba que se marchase para cuadrar sus cuentas. Era la prioridad para este último día de mercado y se dan pasos casi definitivos.

Dentro de lo que supone para un recién ascendido asumir la contratación a préstamo de dos futbolistas como Casadó y Giménez, el Deportivo hace malabares para encontrar encaje a la llegada del pivote catalán. El Deportivo ha hecho un movimiento en estas últimas horas, tal y como apuntó Sport, del mismo grupo que LA OPINIÓN. A pesar de que cuenta con ofertas importantes de Turquía y Arabia, el pivote se ha mostrado receptivo a la posibilidad de llegar a préstamo a Riazor. Quiere ser el décimo fichaje. Eso sí, en Abegondo se trabaja para hacer posibles las dos operaciones, para poder permitírselas. Además del Barcelona aún debe dar el OK, a pesar de que le ha dado espacio a Casadó para elegir lo mejor en el siguiente paso de su carrera.

Operación salida

Entre los descartes, el Deportivo llega al último día de mercado con cuatro futbolistas ya colocados (Petxarroman, Diego GómezBouldini y Charlie Patiño). Dos desvinculados y dos cedidos. Pero también tiene a otros otres por encontrar acomodo. Eric Puerto, José Ángel y Dani Barcia no entran en los planes de Hidalgo, aunque solo el central y el pivote están inscritos en LaLiga. Con el meta se trabaja en una salida al Penafiel, aunque antes de colocar al portero Joan Femenía para hacerle acomodo en la plantilla del equipo propiedad de la familia Escotet. El central ha tenido multiples ofrecimientos este verano y ninguno le ha colmado. Así ha rechazado préstamos a Las Palmas, Tenerife, Córdoba y Utrecht. Medita si seguir hasta enero o buscar una nuevo destino provisional. La llegada de Giménez puede remover las prioridades de ambos.

Con José Ángel, con contrato hasta 2028, se trabaja en una rescisión. El Cádiz y el Ceuta le han querido durante el verano.

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La entidad ya inscribió a Adama Traoré, un trámite que culminaró hace unas horas. De momento, tiene liberados los dorsales 6 y 17.