El Deportivo inscribe a Adama Traoré, pero aún sin dorsal

Mientras no rompe para bien o para mal la operación de José María Giménez o la llegada de otro futbolista para la defensa, el Dépor apura algunos de los tramites que debe resolver en este 31 de agosto antes de que a medianoche baje la persiana del periodo de pases. Esta mañana del martes aprovechó para inscribir a su octavo fichaje, Adama Traoré, en LaLiga, después de que Hidalgo no pudiese contar con él ante el Valencia tras un verano entrenándose en solitario. El extremo catalán no tiene, de momento, dorsal adjudicado a la espera de que sea aclare la confección de la plantilla, con futbolistas por colocar como Eric Puerto, Dani Barcia, José Ángel e incluso Arnau Comas. Están sin adjudicar los dorsales 6, 17 y 20, aunque este último está reservado al mediocentro andaluz si se acaba quedando.

El puzle

Adama Traoré es el primer futbolista que llega este verano al Deportivo libre de contrato. Angeliño desembarcó con una cesión y el resto han sido traspasos o pago de cláusulas, como en el caso de Leo Román. Ede, Gijselhart, Amatucci, Jensen y Aubameyang están en el Dépor tras acuerdo entre clubes. Todos están inscritos y debutaron, menos Angeliño y el catalán, a la espera de que se integre en el grupo y coja el punto de forma.

Para poder cuadrar todo el puzle por el atasco en la operación salida, el Dépor le ha hecho ficha del Fabril a Bil Nsongo y al pivote holandés, que lucen los dorsales 32 y 34.

El Fabril

No solo el Deportivo necesita aligerar excedente, también el Fabril con la amenaza de unas fichas que están muy demandadas y que llevó a Manuel Pablo a trabajar en algún momento de este verano con 40 futbolistas. Pablo Cortés, Héctor Areosa y Lucas Castro deben encontrar acomodo y ya lo han conseguido. Se marchan respectivamente a Numancia, Extremadura y Arosa, todos equipos de Segunda RFEF. Con este espacio liberado podrá inscribir a Ferran Seco y Yayo, últimos fichajes, y a futbolistas como Mardones. Incluso le queda la bala de hacerle ficha en el filial a Eric Puerto, si no fructifica el pase al Penafiel.

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Al Fabril le han quedado tareas en este último día de mercado con el Fabril. Anunció anoche a Ferran Seco, que se convierte en el quinto fichaje tras Justino Barbosa, Koke San José, Manu Serrano y Yayo González. El club coruñés tiene a 25 jugadores inscritos (el último fue Lucas Castro) y aún debe tramitar las ficha.. Cuenta, además, con un puñado de jugadores lesionados de larga duración que están sin hueco como Jairo Noriega o Damián Canedo.