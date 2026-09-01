El Deportivo trabaja en la llegada de José María Giménez

El Deportivo no tiene excesivo límite salarial, le pesa la operación salida y Fernando Soriano había dado la plantilla en principio por cerrada, pero el club coruñés no se rinde ante la posibilidad de encontrar ese central zurdo que le redondee el proyecto. En el último día de mercado ha aparecido el nombre de José María Giménez, eterno central del Atlético de 31 años al que le buscan una salida. El Deportivo trabaja en su contratación, según pudo confirmar este diario. El Sevilla y el Valencia son otros de los pretendientes para un futbolista con una alta ficha.

Más allá de las ganas que pueda tener Giménez de llegar a Riazor, el club coruñes debe buscar una viabilidad económica a la operación. El Atlético tendrá que asumir gran parte de su ficha, pero aún así en Riazor deben hacer un esfuerzo y rebuscar en su remanente. El charrúa tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Giménez lleva 13 años en el Atlético y es un fijo de Uruguay, una selección con la que estuvo en el pasado Mundial de Estados Unidos.

Operación salida

El Deportivo llega al último día de mercado con cuatro futbolistas ya colocados (Petxarroman, Diego GómezBouldini y Charlie Patiño). Dos desvinculados y dos cedidos. Pero también tiene a otros otres por encontrar acomodo. Eric Puerto, José Ángel y Dani Barcia no entran en los planes de Hidalgo, aunque solo el central y el pivote están inscritos en LaLiga. Con el meta se trabaja en una salida al Penafiel, aunque antes de colocar al portero Joan Femenía para hacerle acomodo en la plantilla del equipo propiedad de la familia Escotet. El central ha tenido multiples ofrecimientos este verano y ninguno le ha colmado. Así ha rechazado préstamos a Las Palmas, Tenerife, Córdoba y Utrecht. Medita si seguir hasta enero o buscar una nuevo destino provisional. La potencial llegada de Giménez puede remover las prioridades de ambos.

Con José Ángel, con contrato hasta 2028, se trabaja en una rescisión. El Cádiz y el Ceuta le han querido durante el verano.

La entidad tiene pendientes inscribir a Adama Traoré, un trámite que culminará hoy. De momento, tiene liberados los dorsales 6 y 17.

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Arnau Comas

A diferencia de Dani Barcia, el Deportivo no le ha comunicado este verano a Arnau Comas que no cuenta con él para esta temporada, menos con las dificultades que ha encontrado el club coruñés para reforzarse, más allá de Bright Ede. Al central catalán le ha pretendido media Segunda, además de equipos portugueses y franceses. En las últimas horas el Anderlecht ha querido llevárselo y el Dépor ponía la pelota en el tejado del jugador, ya que tiene el recambio de Dani Barcia. Todo se dilucidará en las próximas horas, pero el jugador tiene la intención de quedarse en Riazor y darse la oportunidad de pelear por un puesto en el Deportivo en Primera División.