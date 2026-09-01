Eric Puerto se va el Penafiel
Femenía rescinde y ocupa su puesto
Mientras apura las gestiones para cerrar las cesiones de José María Giménez y Marc Casadó, el Deportivo trabaja en la salida de los futbolistas con los que no cuenta y finalmente ha cuajado la salida de Eric Puerto al Penafiel. El meta aparece, de momento, inscrito con el Fabril, pero saldrá en las horas que quedan. El club portugués le ha rescindido el contrato a Joan Femenía, uno de loos guardametas del equipo de la Liga 2, para hacerle hueco.
Entre los descartes, el Deportivo llega al último día de mercado con cuatro futbolistas ya colocados (Petxarroman, Diego GómezBouldini y Charlie Patiño). Dos desvinculados y dos cedidos. Pero también tiene a otros otres por encontrar acomodo. José Ángel y Dani Barcia no entran en los planes de Hidalgo, aunque solo el central y el pivote están inscritos en LaLiga. El canterano ha tenido multiples ofrecimientos este verano y ninguno le ha colmado. Así ha rechazado préstamos a Las Palmas, Tenerife, Córdoba y Utrecht. Medita si seguir hasta enero o buscar una nuevo destino provisional. La llegada de Giménez puede remover las prioridades de ambos.
Con José Ángel, con contrato hasta 2028, se trabaja en una rescisión. El Cádiz y el Ceuta le han querido durante el verano.
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