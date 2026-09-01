José Ángel deja de ser jugador del Deportivo

El Deportivo y José Ángel separan sus caminos. Hace meses que sabía que no contaba y se fue prolongando la negociación por su salida y se produce a dos horas del cierre de mercado. Rescisión de contrato para uno de los héroes de los dos últimos ascensos, sobre todo el de Primera RFEF a Segunda. Es uno de esos futbolistas que se unió al proyecto en el barro y que llevó al Dépor de vuelta a Primera. Con la última subida, amplió su contrato hasta 2028 y ese aspecto complicó la negociación. Ahora, con la carta de libertad en la mano, puede negociar con quien quiera. le han querido Cádiz y Ceuta en este periodo estivañl. La entidad necesitaba su ficha y la de Patiño para poder inscribir a Giménez y Casadó.

"El club quiere agradecerle a José Ángel su traballo, compromiso y profesionalidad durante su etapa como deportivista, en la que asumió ademais la responsabilidad de ejercer como uno de los capitanes del equipo", apuntaba el Deportivo en el comunicado despedida.

Eric Puerto

Mientras apura las gestiones para cerrar las cesiones de José María Giménez y Marc Casadó, el Deportivo sigue trabajando en la salida de los futbolistas con los que no cuenta y finalmente ha cuajado también la salida de Eric Puerto al Penafiel. El meta aparece, de momento, inscrito con el Fabril, pero saldrá en las horas que quedan. El club portugués le ha rescindido el contrato a Joan Femenía, uno de loos guardametas del equipo de la Liga 2, para hacerle hueco.

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Entre los descartes, el Deportivo llegó al último día de mercado con cuatro futbolistas ya colocados (Petxarroman, Diego GómezBouldini y Charlie Patiño). Dos desvinculados y dos cedidos. Pero también tenía a otros tres por encontrar acomodo. José Ángel y Dani Barcia no entran en los planes de Hidalgo, aunque solo el central y el pivote están inscritos en LaLiga. El pivote acaba de rescindir. El canterano ha tenido multiples ofrecimientos este verano y ninguno le ha colmado. Así ha rechazado préstamos a Las Palmas, Tenerife, Córdoba y Utrecht. Medita si seguir hasta enero o buscar una nuevo destino provisional. La llegada de Giménez puede remover las prioridades de ambos.