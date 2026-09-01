Juan Jesus y Lilian Brassier ya tienen nuevos destinos: dos opciones menos para el Deportivo

El Deportivo lleva todo el verano buscando un central zurdo experimentado que redondee la apuesta en una defensa para la que ya ha traído a Bright Ede y Angeliño. La lista ha sido amplia, pero tres de los nombres que ha tenido encima de la mesa y que más ha perseguido son Juan Jesús, Lilian Brassier y Nathan Zézé. Dos de ellos encontraron ayer lunes acomodo en el penúltimo día de mercado.

El francés llega traspasado del Stade Rennais al Eintracht Frankfurt y firma un contrato con los alemanes hasta 2031. Los clubes no revelaron las cantidades pero la prensa teutona ha apuntado estos días que habrá un desembolso de entre diez y dos millones de euros. La operación se hizo en lunes pública y oficial.

Por el mismo trámite pasó con Juan Jesus, quien estaba libre de contrato desde el 30 de junio tras acabar su vinculación con el Napoli. Lo quisieron el Dépor y el Udinese y, finalmente, firmó por el Venezia por una temporada con opción a otra.

El Deportivo ya había dado por descartadas estas operaciones hace días, pero ahora ya no hay vuelta atrás con los nuevos compromisos de estos futbolistas.