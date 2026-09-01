Juan Jesus y Lilian Brassier ya tienen nuevos destinos: dos opciones menos para el Deportivo
Juan Jesus y Lilian Brassier ya tienen nuevos destinos: dos opciones menos para el Deportivo
Eran dos de los pretendidos para el centro de la defensa
El Deportivo lleva todo el verano buscando un central zurdo experimentado que redondee la apuesta en una defensa para la que ya ha traído a Bright Ede y Angeliño. La lista ha sido amplia, pero tres de los nombres que ha tenido encima de la mesa y que más ha perseguido son Juan Jesús, Lilian Brassier y Nathan Zézé. Dos de ellos encontraron ayer lunes acomodo en el penúltimo día de mercado.
El francés llega traspasado del Stade Rennais al Eintracht Frankfurt y firma un contrato con los alemanes hasta 2031. Los clubes no revelaron las cantidades pero la prensa teutona ha apuntado estos días que habrá un desembolso de entre diez y dos millones de euros. La operación se hizo en lunes pública y oficial.
Por el mismo trámite pasó con Juan Jesus, quien estaba libre de contrato desde el 30 de junio tras acabar su vinculación con el Napoli. Lo quisieron el Dépor y el Udinese y, finalmente, firmó por el Venezia por una temporada con opción a otra.
El Deportivo ya había dado por descartadas estas operaciones hace días, pero ahora ya no hay vuelta atrás con los nuevos compromisos de estos futbolistas.
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