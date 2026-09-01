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Así está la operación salida del Fabril: Pablo Cortés, Héctor Areosa y Lucas Castro,camino de Numancia, Extremadura y Arosa

Debe liberar excedente para inscribir jugadores

Héctor Areosa, con Nájera por detrás, celebra el 3-0 del Fabril a la UD Ourense

Héctor Areosa, con Nájera por detrás, celebra el 3-0 del Fabril a la UD Ourense / Casteleiro

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

No solo el Deportivo necesita aligerar excedente, también el Fabril con la amenaza de unas fichas que están muy demandadas y que llevó a Manuel Pablo a trabajar en algún momento de este verano con 40 futbolistas. Pablo Cortés, Héctor Areosa y Lucas Castro deben encontrar acomodo y ya lo han conseguido. Se marchan respectivamente a Numancia, Extremadura y Arosa, todos equipos de Segunda RFEF. Con este espacio liberado podrá inscribir a Ferran Seco y Yayo, últimos fichajes, y a futbolistas como Mardones. Incluso le queda la bala de hacerle ficha en el filial a Eric Puerto, si no fructifica el pase al Penafiel.

Al Fabril le han quedado tareas en este último día de mercado con el Fabril. Anunció anoche a Ferran Seco, que se convierte en el quinto fichaje tras Justino Barbosa, Koke San José, Manu Serrano y Yayo González. El club coruñés tiene a 25 jugadores inscritos (el último fue Lucas Castro) y aún debe tramitar las ficha.. Cuenta, además, con un puñado de jugadores lesionados de larga duración que están sin hueco como Jairo Noriega o Damián Canedo.

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