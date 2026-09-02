Adama Traoré explica su fichaje por el Deportivo: "Aubameyang y el proyecto me convencieron de venir"

El extremo Adama Traoré reveló que una conversación con Pierre-Emerick Aubameyang, con el que ya había coincidido en el Barcelona, y "el proyecto" que está construye el Deportivo le animaron a firmar por el conjunto.

"El club ha hecho un gran trabajo, parte del proyecto que está construyendo ha hecho que yo pueda venir aquí. Hablé con Aubameyang, que me aconsejó lo bueno y lo interesante que es el proyecto, y eso me convenció. También tengo historia con el Dépor, fue uno de los primeros cuando debuté con el Barça B, parece que era cosa del destino", indico.

El jugador, que firma un contrato para las dos próximas temporadas, llega a Riazor avalado por una trayectoria desarrollada, principalmente, en el fútbol inglés, donde defendió las camisetas de Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Fulham y West Ham.

Busca proyección

"Estoy muy contento, la oportunidad surgió, mis agentes me lo comunicaron y fue siempre una opción muy buena para volver a España, donde he nacido. Quiero tener una proyección en mi carrera, tener esa experiencia también en España", indicó.

Adama Traoré, que vistió ocho veces la camiseta de la Selección, confesó que todavía necesita algo más de tiempo para estar al cien por cien porque durante el verano ha trabajado mucho tiempo en solitario.

"El míster sabe perfectamente cuáles son mis características, por eso me han fichado. Hay diferentes posiciones en las que pueda ayudar al equipo, como extremo, carrilero o segunda punta", avanzó.

Así fue su llegada

Adama hasta 2028. El Dépor hizo oficial su fichaje hace una semana. Fue la contratación más laboriosa de todo el verano. Costó convencerlo, hacerle ver que A Coruña y el Dépor eran la mejor combinación para él. Es el primer club en España, que no sea el Barça, para un futbolista con una década en la Premier.

Adama viene a colmar el largo deseo de sumar a su proyecto a un extremo por la derecha, que juega a pierna natural y que haga de contra punto en un equipo lleno de futbolistas talentosos que juegan al pie y de extremos a los que les gusta moverse a pierna cambiada. Así Altimira volverá a ser lateral e Hidalgo podrá disponer de un futbolista dotado para jugar a campo abierto para asociarse con Yeremay y Aubameyang, quien ya le había dado unas horas antes la bienvenida en su instagram con una foto de ambos en su etapa en el Barcelona y un gif de un levantador de pesas. Adama tendrá, por su parte, la oportunidad de regresar a LaLiga y de enterrar ese rol de revulsivo que ha llevado aparejado su fútbol en Inglaterra.

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Durante momentos del verano, él quiso seguir en la Premier y mantener los emolumentos de los últimos años, pero se acercaba el cierre del mercado y, ante la opción de quedarse en paro más allá del 1 de septiembre, el último contacto del Dépor la semana pasada surtió efecto. Las partes limaron diferencias, ya está en A Coruña y en nada llevará el dorsal 17 a su espalda por Riazor. El Dépor está a tiempo de inscribirlo para el partido ante el Valencia, aunque no se ha entrenado en todo el verano con el grupo y necesita una puesta a punto. Hoy se pondrá a las órdenes de Hidalgo.