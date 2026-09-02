Así convenció Aubameyang a Fernando Soriano para fichar por el Deportivo: "A la media hora..."

La Liga está asombrada con el mercado del Deportivo y con el regreso de Aubameyang, un eterno joven de 37 años, que se ha empeñado en convertirse en el líder del equipo con sus goles y con el ejemplo. Su trayectoria y su capacidad no las ha discutido nadie nunca, pero había que apostar por él y el club coruñés lo hizo. Ahora más de un director deportivo se echa las manos a la cabeza ante la oportunidad que le ha pasado por la puerta. A Fernando Soriano se lo ofrecieron y tardó poco tiempo en darse cuenta de lo que tenía entre manos.

"Me acuerdo que fue un día en Madrid (cuando surgió la opción de ficharlo). Estábamos allí en otra reunión y un compañero de una agencia que tenemos mucha relación, nos comenta de la posibilidad", se arranca a contar Fernando Soriano en DAZN. "En un primer momento, digo 'bueno'... Ves fútbol, a lo mejor a ese nivel no terminas de verlo muy cerca. A lo mejor se nos va un poco de edad, pero lo voy a mirar", asegura quien necesitaba más elementos de juicio y se lanzó a buscarlos: "Llego a la noche, me pongo a verlo y a la media hora ya dije: ' Ostras'. A pesar de la edad que tiene, físicamente está muy bien y, sobre todo, un compromiso. Era ese liderazgo, que creo que que necesitábamos", cuenta, mientras ya busca una segunda opinión y un análisis más minucioso con su equipo de trabajo: "Lo paso a la secretaría técnica, a Juanjo (Expósito) y todos se ponen a verlo. A las dos días, había unanimidad en que era un jugador que creían que nos podía complementar perfectamente a Zaka y a Bil, que nos podía dar esa experiencia que no teníamos".

El cara a cara

Luego llegó la negociación y el cara a cara: "Y ahí ya nos ponemos a trabajar directamente con la agencia, con el jugador, con el padre. Tenemos varias reuniones, le presentamos el proyecto, nos reunimos con ellos varios días ,y al final, se decide de venir al Deportivo".

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El club apostó por él y el jugador por A Coruña. Nadie se arrepiente: "(Aubameyang) tenía otras opciones y ahora mismo estamos encantados. No por lo que estéis viendo los domingos, que también, sino por el día a día".