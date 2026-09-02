El Deportivo acuerda con el Castellón el traspaso de Adrián Arapio para su cantera

El Deportivo no solo se movió para reforzar el centro del campo del primer equipo con Marc Casadó, del filial con Yayo González, sino que también hizo lo mismo con la llegada de Adrián Arapio, un pìvote clásico de 2008, que ya tiene experiencia en Segunda RFEF en el filial orellut, además en el equipo juveni. El mediocentro, de casi 1.90 metros, pasaba por ser una de las grandes promesas de la cantera blanquinegra y, para traérselo a Abegondo, el club coruñés ha tenido que llegar a un acuerdo con el Castellón, quien informó del trato en su web: "El CD Castellón y el Deportivo han llegado a un acuerdo para el traspaso de Adrián Arapio a la entidad gallega". El futbolista estará en dinámica del Fabril, aunque debe ser inscrito con alguno de los dos juveniles, porque en el segundo equipo tiene todas las fichas ocupadas. Otra de las grandes promesas de la cantera blanquiazul es Mauro Valeiro, pero el coruñés, internacional sub 18, ejerce más de 8. En el Castellón tenía contrato hasta 2027 con opción a tres más, por lo que se hizo necesario el entendimiento entre ambas entidades.

Arapio llegó a debutar con el primer equipo del Castellón en la pretemporada y su fútbol tiene unas señas de identidad muy claras, que son las que intentarán aprovechar desde ahora entre Manuel Pablo y Miguel Figueira.

Así juega

Adrián Arapio Durá tiene 17 años, pero juega con la sencillez de los elegidos. Con él se da un caso muy especial: a las imponentes condiciones físicas añade una lectura de juego superior. Es algo que se aprecia al primer vistazo: el porte de los mediocentros clásicos.

Arapio nació en Valencia en abril del 2008 y el sábado debutó en Albacete con el primer equipo del CD Castellón. En el fútbol nunca se sabe, pero es probable que en el futuro haya motivos para recordar ese momento. El chaval es uno de los grandes proyectos de la academia albinegra. «No hay jugadores como él en el fútbol profesional», resume Víctor Ventura, director de la cantera y principal responsable de su captación del Castellón a El Mediterráneo, del mismo grupo de LA OPINIÓN.

Ventura trajo a Arapio a la Plana en el verano del 2023, aunque lo había intentado incluso el año anterior. Cuenta que ya lo vio jugar en alevines, en la cantera del Valencia CF, donde recaló en el segundo año de prebenjamín procedente del Caxton College. En Paterna fue subiendo peldaños hasta llegar a la edad cadete, cuando fue cedido al Alboraya. Ahí lo captó el Castellón.

«Creo que él entendió que por sus características de juego le convenía más nuestro estilo y nuestro proyecto para desarrollar todo su potencial», relata Ventura, que no se esfuerza en disimular su entusiasmo con el unicornio del Castellón. «Es que tiene el físico (mide casi 1,90 metros), tiene la inteligencia y tiene el pie», desgrana. «Es un mediocentro posicional, de tener mucho el balón», explica. «Desde que llegó, con Arapio todo es cuestión de tiempo: que destacara en División de Honor, que se asiente en el equipo filial o que llegue al fútbol profesional. Solo hay que ponerlo», añade con convicción.

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Al Castellón llegó Arapio entre semana y debutó a los pocos días. «Recuerdo que casualmente vino Ramón Soria (mánager de reclutamiento) y nos encantó. Luego tuvo una lesión de varios meses, pero desde entonces ha crecido a pasos agigantados», añade Ventura. El curso pasado, siendo juvenil de primer año, Arapio fue uno de los líderes del Juvenil A de División de Honor y llegó a debutar con Pablo Hernández en el filial. Su nombre saltaba en el Javier Marquina del Grao, de conversación en conversación.