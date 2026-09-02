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Ya hay dorsales del Deportivo: Adama, Casadó y Giménez tienen asignado y baile para Angeliño

Ocupan los huecos dejados por Charlie Patiño y José Ángel

Dorsales del Deportivo

Dorsales del Deportivo / RCD

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RAC

El Deportivo acaba de dar carpetazo definitivo al mercado con la asignación de los dorsales definitivos, al menos, hasta enero para los 27 futbolistas que tiene en dinámica del primer equipo. Queda por conocer, tras las salidas de Eric Puerto, Charlie Patiño y José Ángel, cuáles eran los elegidos por Adama Traoré, Marc Casado y José María Giménez y se producía algún baile entre los futbolistas que podían solicitar un cambio respecto al asignado en las primeras jornadas.

Así, además del 32 de Bil Nsongo y el 34 de Teun Gijselhart, el mediocentro cedido por el Barcelona se quedó con el 6 del inglés y el central a préstamo del Atlético se hizo con el 20 del mediocentro sevillano. El otro que quedaba libre era el 17, pero lo pidió Angeliño y el 24 fue a parar entonces a Adama Traoré. El resto de fichajes llevarán Leo Román el 13, Aubameyang el 7, Amatucci el 16, Asp-Jensen el 18 y Ede Bright el 22. Los que siguen en el proyecto mantienen los números del pasado ejercicio.

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Capitanes

El siguiente paso será elegir capitanes. Futbolistas como Ximo Navarro, Diego Villares y Germán Parreño seguirán en la parte alta, ascenderá Yeremay Hernández. Se marcharon José Ángel y Sergio Escudero. Aunque se suele respetar la antigüedad, queda también en manos de Hidalgo y los propios jugadores.

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