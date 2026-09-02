Ofertas de "mucho dinero" por Yeremay, al Deportivo no le tembló el pulso

El tsunami Casadó-Giménez se lo llevó todo por delante en el último día de mercado. El Dépor se afanó en cerrar al catalán y al uruguayo en las operaciones "más difíciles" del verano, según reconoció el consejero delegado Massimo Benassi ya de madrugada en la Cope. Ambos llegan cedidos con opción de compra. Eso sí, hubo movimientos en segundo plano que pudieron hacer temblar los cimientos de Riazor, pero ante los que el club coruñés supo resistir. Yeremay fue, de nuevo, el protagonismo.

"¿Ofertas rechazadas? Ayer y hoy. No puedo hablar de cantidades, pero era mucho dinero", confesaba Benassi tras acabar el papeleo con LaLiga en un día frenético. Con los nombres rutilantes que han rodeado y que ha acabado trayendo el Deportivo, el canario ha podido respirar del foco mediático, pero eso no significa que no haya seguido habiendo equipos tras él. Los dos que más apretaron en verano fueron el Hull City y el Brighton, con una Premier League desbocada a nivel de salarios y de pago de traspasos. El presidente de los tigers llegó a confesar que había viajado a la ciudad a conocer las instalaciones de club. La cláusula del 10 está por encima de los 100 millones, el jugador no pidió irse y no había nada más que hablar para el Deportivo porque no vende, salvo que se lo soliciten. Otra temporada más con Yeremay en A Coruña. En Primera RFEF, en Segunda y en Primera.

En la diana

"Sinceramente este verano no se nos escapó nadie", deslizó Benassi con satisfacción, mientras confesaba el flechazo de Marc Casadó con Riazor en el Dépor-Barça B del ascenso de 2024 o reconocía qué había habido "una conexión" en el momento en el que empezaron a hablar con Aubameyang.

Noticias relacionadas

"El mercado salió como lo habíamos pensado, pero luego había que ejecutarlo", razonaba de un período estival que ha traído a A Coruña a Leo Román, Bright Ede, José María Giménez, Angeliño, Lorenzo Amatucci, Marc Casadó, Teun Gijselhart, Jonathan Asp-Jensen, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang. Diez fichajes impropios para un recién ascendido que ya son del Deportivo.