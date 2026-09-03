Bil Nsongo madura en el Deportivo y Camerún vigila su crecimiento: en la prelista y con opciones de jugar con la selección

Bil crece a pasos agigantados en el Deportivo. El ariete ha sido nombrado mejor jugador de la temporada 25-26 en Segunda RFEF por AFE, tras haber sido pieza clave en el ascenso del Fabril. Fue la gran irrupción, se ganó un nuevo contrato y un salto a la primera plantilla que ha refrendado este verano. El camerunés, con un techo difícil de prever, se ha convertido también en la pareja perfecta de Pierre-Emerick Aubameyang, el hombre gol de la plantilla. Sin la responsabilidad de llevar el peso ofensivo, Nsongo ha sumado dos titularidades con el Dépor, ambas en Riazor, otorgando la razón a Antonio Hidalgo en su apuesta por la doble punta, el recurso en el que más insistió el técnico este verano ante las bajas en el ataque. A unos días de la lista de convocados de Camerún, los leones indomables no pierden de vista al joven delantero de 21 años, quien ha sido incluido en la prelista por el técnico David Pagou. El de Yaoundé, capitán en categorías inferiores, ya estuvo entre los nominados para ser llamado en junio. No obstante, al no participar en el Mundial 2026, la Federación decidió no disputar ningún amistoso. En septiembre, con el parón, la fase clasificatoria de la Copa de África vuelve a emerger como oportunidad para el ídolo del barrio de Ekounou.

A Bil Nsongo se le podrían abrir las puertas de la selección camerunesa este mes de septiembre. Su combinado jugará la fase clasificatoria para la CAN en un grupo formado por Namibia, Congo y Comores, con dos plazas en juego que deberían ser asequibles para una de las potencias del continente africano. La federación dirigida por Samuel Eto'o no atraviesa su mejor momento, y se perdió el Mundial de 2026, pero aspira a realizar un buen papel en una Copa África que se disputará en junio de 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda.

Ahí aguarda estar el delantero del Deportivo, titular en dos de las primeras tres jornadas de Primera División. El ariete está teniendo un buen inicio de temporada, manteniendo el nivel mostrado el pasado curso y demostrando que su irrupción va más allá de la fiebre de un solo mes. Además, esta campaña está siendo el socio perfecto para Aubameyang. El gabonés se aprovecha de todo el trabajo que realiza el camerunés, un pilar en las disputas, los balones en largo y el juego de espaldas. Ante el Valencia dio un recital en este aspecto ante Diakhaby y Tárrega, dos centrales con muchos kilómetros en la élite que le pusieron las cosas difíciles. Son padre e hijo, como ellos mismos bromean en redes.

No será fácil. La competencia por el gol en Camerún es dura. Pero Bil, que fue capitán en categorías inferiores, está en la órbita para ser seleccionado. El del Dépor se encuentra en la prelista junto a otros jugadores. Aunque la posibilidad viene de atrás. En junio llegó a estar dentro de una convocatoria que no llegó a producirse, ya que Camerún decidió no disputar ningún encuentro. Sin Mundial, la Federación entendió que sus futbolistas necesitaban descanso. La lista está prevista para principios de la próxima semana, y ahí hay esperanza en ver a Bil Nsongo entre los nombres seleccionados. En su posición hay jugadores como Christian Kofane, del Bayer Leverkusen; Etta Eyong, del Levante; o Angel Yondjo Matah, del Lille. El primero está llamado a ser uno de los líderes de los leones indomables junto a Bryan Mbeumo, del Manchester United. También futbolistas como Aaron Bibout (Genk), Faris Moumbagna (Marsella) o Frank Magri (Al-Gharafa), quienes aguardan la llamada para dar competencia en el ataque.

Bil Nsongo pugna busca un balón dividido ante dos jugadores del Valencia / Carlos Pardellas

Blindado por el Deportivo para espantar intereses

Bil renovó este verano su contrato hasta 2030. Una ampliación que ha contemplado también una notable subida de su cláusula de rescisión. El Deportivo ha blindado al ariete, nacido en 2004, y quien ya ha atraído a un buen puñado de equipos de diversas ligas europeas que se han interesado en sus servicios. El club ha seguido la tónica habitual con sus promesas: contratos largos y cláusulas muy grandes. Si alguien quiere fichar a Bil, deberá romper la hucha. Su cláusula se ajusta a una proyección en la que existe mucha fe, al igual que otros nombres como Lucas Noubi o Mario Soriano.

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Antonio Hidalgo, en el postpartido, instó al camerunés a seguir trabajando y mejorando. Su techo es muy difícil de calcular. "Hoy ha estado a un gran nivel. Hay que apretarle, hay que exigirle más, que siga mejorando. Es un chico encantador que no para", respondió el técnico blanquiazul sobre el delantero, asentado en el primer equipo y llamando a la puerta de su selección.