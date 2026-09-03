Fernando Soriano desvela las claves del mercado de fichajes del Deportivo: "La pasión es lo más importante"

Fernando Soriano ensalzó "el esfuerzo" de muchos de los jugadores que han llegado este verano a A Coruña, no atraídos por las cifras, sino por un proyecto basado en la estabilidad y la seriedad que busca asentarse en Primera División. Diez fichajes después, con José María Giménez y Marc Casadó como guindas, el conjunto blanquiazul ya está listo para luchar por la salvación. "Nos va a costar la vida, necesitamos el esfuerzo de todos", expresó el director de fútbol del Deportivo, quien analizó el verano, los movimientos, y un gasto económico que ronda los 26 millones de euros y nunca se ha salido de "la sostenibilidad", una "línea roja" que saben que no pueden "pasar".

Después de presentar a José María Giménez, Soriano desgranó cómo ha sido el verano del salto a Primera División de la plantilla. No quiso dar cifras. Existen "cláusulas de confidencialidad" en los contratos, y también esquivó el groso total del Límite Salarial, una cifra que LaLiga hará pública en los próximos días.

El director de fútbol aragonés considera que el proyecto del Deportivo se ha sustentado, y ha sido atractivo para jugadores como Aubameyang o Adama Traoré, gracias a tres aspectos básicos. "Uno es la estabilidad que nos da el presi, que se lleva trabajando desde hace años y que nos permite profesionalizar el club, crear unos departamentos sólidos, unas infraestructuras que nos permiten generar unos recursos, encima sin deuda", comenzó. Es el primer punto clave para entender por qué el Dépor ha tenido una posición fuerte en el mercado, gracias a la inversión realizada previamente, la deuda cero desde el regreso al fútbol profesional, y el margen obtenido debido a los ingresos del club. Además, "la afición", con una renovación de "casi el 100%" y un apoyo clave para convencer a los jugadores: "Es una de las bases en las que nos apoyamos con imágenes". Y, además, un proyecto que ha logrado que el Dépor "sea una marca potente" y "muy dolida". Esa fiabilidad es clave porque "todo lo que se dice se intenta cumplir".

Fernando Soriano explica que el Dépor está trabajando "mucho a futuro", no solo pensando en competir el domingo, que "es importante", pero el blanquiazul es "un proyecto a largo plazo": "Hay que saberlo transmitir. Con el grupo de trabajo lo estamos consiguiendo y podemos hacer este tipo de trabajos. Para nada tiene que ver con lo económico, muchas veces es lo que se transmite más que todo lo demás".

Xane Silveira

El Límite Salarial y un verano lleno de grandes nombres

Fernando Soriano afirma "no saber" exactamente cuál es el Límite de Coste de Plantilla del club. Se guardó una carta que será púbica, pero que no le preocupa, porque siempre han estado "en los límites". El Dépor no solo no se ha sobrepasado, sino que ha dejado margen para invierno: "La planificación se ha cumplido perfectamente. Primero la nuestro, y luego siguiendo las normas de LaLiga. Siempre vamos con unos límites de hasta dónde podemos llegar".

Explicó también que, en muchos jugadores, la clave no ha sido la oferta económica, sino el proyecto ofrecido. "En algunos casos, muchos de ellos, el esfuerzo del jugador" ha sido lo más importante. "Luego el poder convencer no con dinero y encontrar pasión en los jugadores que vienen es muy importante. Ellos detectan la ilusión, la energía, hablan con compañeros y les hablan de cómo es el club, la afición, eso nos ayuda muchísimo. Todo lo demás va a un segundo plano", añade sobre casos como los de José María Giménez o Aubameyang, para quienes "la pasión es lo más importante".

Fernando Soriano y Adama Traoré / CASTELEIRO

Así fueron los fichajes de Giménez y Casadó

El director de fútbol comenzó su comparecencia analizando las llegadas de José María Giménez y Marc Casadó, dos contextos diferentes y dos cesiones con opciones de compra "no obligatorias". Con el central llevaban "algunos días en conversaciones". "Han puesto mucho de su parte. Hemos notado ilusión, nos la han notado. Buscamos jugadores que transmitan esa pasión y que creemos que van a encajar", comentó Soriano. Además, aunque la llegada del centrocampista catalán fue más tardía, del último día, es un jugador con el que se lleva trabajando desde 2024, tras el ascenso de Primera RFEF a Segunda en el que, precisamente, el Dépor derrotó al Barça Atlètic de Casadó aquel 12 de mayo que queda en la memoria de todos los deportivistas. En aquel momento fue imposible, con el jugador dando el paso al primer equipo.

"En el último momento sale la opción de que podía salir cedido. Ahí estábamos bien situados. Conocía la seriedad del proyecto, lo que habíamos crecido. Sabía que era una realidad y no solo palabras. Él tiene muy claro que la opción que quería era la nuestra. La ilusión, el proyecto… la decisión fue rápida", cuenta sobre cómo se produjo el fichaje de Marc Casadó. Uno entró " a las 23.51" y Giménez a las "23.58", sobre la bocina.

RAC

Yeremay no se mueve

Uno de los grandes éxitos del verano, otra vez, ha sido retener a Yeremay Hernández. Existieron intereses, pero el canario siempre ha tenido la decisión en su mano: "En ningún momento hemos negociado con nadie. Si algún día cambia la situación, saldré y lo diré. ¿Hemos hablado de situaciones importantes? Sí, pero hay llamadas, contactos... siempre nos remitimos a lo mismo. Para mí es sencillo de gestionar. No me tienen que preguntar a mí".

En ese aspecto, Soriano tiene claro que el Deportivo no es un club vendedor. Es una de las bases del proyecto: "El plan no es firmar para tener la necesidad de vender. Es un plan sostenible en el tiempo. Se firma rendimiento inmediato. Somos un club de fútbol, buscamos una revalorización deportiva de estos jugadores. Si el Dépor no busca una venta, el jugador va a tener que decir: ‘quiero salir’. Entonces llegaría el momento".

Yeremay Hernández conduce la pelota en una de sus primeras acciones / Fernando Fernandez

27 jugadores y la situación de Dani Barcia

"Sabemos que estamos en la mejor liga del mundo. La permanencia nos va acostar la vida y necesitamos el esfuerzo de todos. A partir de cerrar la plantilla, que todo se conjunte. Que nadie se nos caiga, tenemos una plantilla muy amplia". Fernando Soriano tiene claro que el objetivo es "la permanencia". Es el primer año del club en LaLiga y no será sencillo.

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El Dépor ha acabado el verano con una plantilla formada por 27 jugadores. Bil Nsongo y Gijselhart ocupan ficha de Fabril para poder encajar todas las piezas tras una operación salida más lenta de lo esperado. El objetivo es que en el día a día "la exigencia nunca baje". A Soriano, que le gustan "las plantillas más cortas", explicó que le "hubiera gustado" realizar alguna salida más. Entre los nombres postulados estaba Dani Barcia, con quien "se habló directamente" sobre su futuro: "Hubo bastantes opciones para intentear tener los minutos que aquí en principio no está teniendo. Ha decidido luchar por un puesto. Va a estar como uno más. Nosotros fuimos muy claros. Nos gusta ser conscientes y consecuentes con lo que vemos en el día a día".