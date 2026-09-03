Giménez: "El que más ganas me transmitió, y más ilusión me hizo, fue el Deportivo"

José María Giménez ha sido uno de los últimos refuerzos de un Deportivo que se ha convertido en el gran agitador del mercado de fichajes en España. El charrúa, quien llega "súper bien" y listo para jugar este fin de semana si así lo considera Antonio Hidalgo, después de una buena pretemporada y "con mucho rodaje" en sus piernas, explica que eligió al conjunto coruñés por encima de otras posibilidades tras poner "las cartas encima de la mesa". "Lo que me trajo aquí fue saber la tranquilidad, la seriedad del proyecto", explicó el zaguero, futbolista blanquiazul hasta junio de 2027, con una cláusula de rescisión de Fernando Soriano no quiso desvelar tras analizar posteriormente el verano.

"El que más ganas me transmitió y más ilusión me hizo fue el Dépor. Fernando lo puede decir, a mediodía le di mi palabra que vendría, que lo había elegido. Hubo diferentes llamadas, pero soy un hombre de palabra y le dije que venía para aquí", comentó José María Giménez, central de 31 años, un refuerzo de lujo para la entidad que buscaba experiencia y veteranía para su zaga. La ha encontrado con el internacional uruguayo. 99 veces con su selección, casi 400 partidos en 13 temporadas con el Atlético de Madrid. Campeón de Liga en dos ocasiones. "Estoy muy contento e ilusionado. Me encontré un vestuario muy lindo, muy unido, que transmite alegría", añade.

El charrúa destaca la parte sentimental después de 13 años de colchonero. "Si te hacen sentir cosas que son buenas al final te llama la atención. Juego al fútbol porque siento el fútbol, porque lo amo", expresó en su presentación. Cuando llegó la oportunidad, "todo" lo que rodea a la entidad y al proyecto le "generó mucha ilusión".

Giménez explica por qué eligió al Deportivo: "Al llegar me di cuenta de que era cómo me lo habían contado" / La Opinión

Listo para jugar

José María Giménez necesitará tiempo de "adaptación" a sus nuevos compañeros, a Antonio Hidalgo y al Deportivo. Pero en lo físico viene con mucho rodaje" tras haber incluso jugado los últimos dos partidos de Liga con el Atleti. "Vengo jugando en pretemporada, no me he perdido ni un entrenamiento. Vengo súper bien", contesta.

El zaguero espera, además, poder aportar desde su experiencia al grupo. Más allá del césped, también en el día a día: "Uno tiene que aceptar la edad que tiene, la trayectoria que tiene. Desde la humildad ayudar a los más jóvenes". Aunque tiene claro que "se aprende todos los días" y el llega "abierto" a ello.

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Aunque el objetivo es la permanencia, Giménez cree que "la ambición" para por "hacer una buena temporada" y, por qué no, soñar: "Tiene que estar de puertas para adentro, pero por qué no soñar? ¿Por qué no ilusionarse, por qué no pensar en grande?. Tenemos un plantel que va a competir de la mejor manera posible".