José Ángel se despide del Deportivo: "Nunca imaginé tener este sentimiento por ningún club"

Aún sin "las fuerzas suficientes para poder escribir", José Ángel no quiere que "pase más el tiempo" para poder "cerrar este capítulo de vida que ha sido tan importante", el que le llevó al equipo coruñés en tres años inimaginables, de 2023-2026, de Primera RFEF a Primera División. "Nunca imaginé tener este sentimiento por ningún club, pero esta claro que el Dépor es especial. Aunque me lo advirtieron muchas veces, hasta que no lo vives desde dentro no tienes la capacidad de entenderlo. Hasta el pasado lunes, que fue la última vez que me puse esta camiseta, lo di todo por el club", admite el sevillano, que se va muy tranquilo consigo mismo tras rescindir su contrato el pasado 1 de septiembre, en el día del cierre de mercado: "Nunca me dejé nada, puse mi cuerpo al límite en un tramo de esta aventura y no me arrepiento. Me voy con la conciencia tranquila y el alma en paz de haber dado todo de mí y todo lo que tengo por este escudo y por esta afición".

El ex del Tenerife se queda, ante todo, con el reto y con todo lo que le hizo sentir del deportivismo en el campo, en la calle, en cualquier lugar: "A nivel futbolístico, siempre soñé con conseguir estar en el lugar que debe de estar este club, que no es otro que la Primera División. Quizás era ingenuo o demasiado soñador, pero no había día que me fuera a la cama sin pensar que sería volver a ver al Dépor donde se merece, y aún estábamos en Primera RFEF. Me voy lleno de recuerdos, de momentos imborrables e inolvidables, y de sentir el cariño de todos vosotros. Gracias a todas las muestras de apoyo. En cada parada en la calle, he sabido desde el primer día que significa pertenecer a este club. Gracias por cada día, cada partido, cada momento, bueno y malo en el que siempre habéis estado. Gracias por ponerme la piel de gallina cada vez que os sentía y que salía a jugar a Riazor. Gracias por ese respeto que he sentido hacia mí y hacia mi familia durante estos años. La palabra que más usaría para vosotros sería la de la lealtad, que para muchos se dice rápido y fácil, pero vosotros lo habéis demostrado llevándolo a cabo tantos años. No hace falta decir que siempre seré un deportivista más, allá donde este, y que en un futuro me gustaría poder vivir un partido en Riazor como un aficionado más y ver qué se siente desde el otro lado".

Al detalle

Tiene un recuerdo para "cada uno de los compañeros" con los que tuvo "el placer y privilegio de compartir estos tres años". "Nunca imaginé cruzarme con tan buenos futbolistas y que, a su vez, fuesen excelentes personas. Todos estaréis en mi corazón y siempre, siempre os desearé lo mejor", cuenta. Cuenta también con un detalle para el resto de responsables y trabajadores del Deportivo: "Obviamente no puedo dejar de agradecer a todas las personas que pertenecen y rodean al club, a todos los trabajadores de todos los ámbitos, desde el presidente hasta el último trabajador de Abegondo. Algunas menciones especiales tengo que hacer, como mis tres tesoros que tan bien nos cuidan diariamente, Montse, Belen y María; al equipo de comunicación que nos acompaña a diario, Susi, Laura, Sergio; al señor delegado Pablo Barros por reírnos cada vez que nos miramos; a mi querido tigre Joaquín Sorribas, que tan importante es y tanto me ha ayudado; utilería al completo (sin olvidarme de mi gran Suso), al cuerpo médico en su totalidad y a todos los cuerpos técnicos que me he encontrado, encabezados por Imanol (Idiakez), Oscar (Gilsanz) y Antonio (Hidalgo)".

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"Se cierra esta etapa tan bonita y tan llena de experiencias, siempre os llevaremos en el corazón y volveremos para recordar donde fuimos tan felices en estos tres años", finaliza.