Adrián López, reencuentro especial contra el exjugador del Deportivo: su rol en el Villarreal con Iñigo Pérez

Corría el año 2006 cuando Adrián López (San Martín de Teverga, 1988) se vistió por primera vez la camiseta del RC Deportivo. Una apuesta de futuro que tardó un tiempo en empezar a cuajar. Necesitó tiempo. No llegó a convencer a Caparrós y, tras dos cesiones en Alavés y Málaga, empezó a convertirse en una pieza importante. Era un conjunto blanquiazul que vivía el ocaso de tiempos mejores. Ya con Miguel Ángel Lotina, más maduro, firmó una buena temporada 2010/11 con ocho goles y tres asistencias. El Dépor descendió y el atacante asturiano salió al Atlético de Madrid gratis. Un duro golpe. Años después, regresaría tras pasar también por el FC Porto. En total, el asturiano firmó 139 partidos en A Coruña en dos etapas, con 27 tantos y 10 pases de gol. Este sábado volverán a cruzar caminos, esta vez ya retirado del fútbol.

Adrián López colgó las botas en 2022 tras pasar por Osasuna o Málaga, sus últimas aventuras. Mucho antes, hace ya una década, vistió la camiseta del Villarreal, club al que ha llegado de la mano de Iñigo Pérez, el primer entrenador groguet. El asturiano dejó un gran recuerdo en La Cerámica en un 2016 en el que alcanzaron las semifinales de la Europa League y logró un tanto en el minuto 92 de la ida. Terminó remontando el Liverpool en la vuelta, aunque aquel gol todavía queda en el recuerdo del submarino amarillo.

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El exdelantero del Deportivo dio el paso a los banquillos y es el segundo entrenador de Iñigo Pérez, entrenador navarro con el que coincidió jugando en el CA Osasuna. Ambos llevan juntos desde que en 2024, cuando a Pérez se le denegó el permiso de trabajo para acompañar a Andoni Iraola a Inglaterra, asumió el mando del Rayo Vallecano. Un giro de guion que, tras dos temporadas a un gran nivel en Vallecas, les ha llevado de la mano al equipo groguet.