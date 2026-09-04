Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los argumentos para recuperar la Casa CornideLa ría de O Burgo 'hermana' a sus cuatro municipiosLuz verde a las tres torres de 18 alturas en VismaLa factura de la vuelta al cole: material escolarCae una rama de un árbol de grandes dimensiones en la plaza de EspañaEl restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo pizzas
instagramlinkedin

Deportivo

Alberto Rodríguez recupera a Millene, pero pierde a Eva Alonso para el Tenerife-Dépor Abanca

La centrocampista será baja y el club está a la espera de conocer el alcance de la lesión

Alberto Rodríguez, entrenador del Deportivo Abanca

Alberto Rodríguez, entrenador del Deportivo Abanca / CARLOS PARDELLAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

Millene Cabral ha entrenado «con normalidad» y será «una jugadora más» de cara al partido de este domingo ante el Tenerife. No obstante, Alberto Rodríguez no podrá contar con Eva Alonso, quien se retiró con problemas físicos del partido ante el Sevilla y está «pendientes de los resultados de las pruebas médicas». Tampoco estará Merle Barth, quien acaba de regresar de lesión y ya entrenó con el grupo.

El Dépor Abanca busca sus primeros puntos tras un encuentro que ha servido para «ajustar» varios aspectos. La derrota se ha asumido «con naturalidad».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
  2. Tanxugueiras evita el boicot de su actuación en Palencia por un grupo de radicales
  3. Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: 'Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar
  4. José Ángel se despide del Deportivo: 'Nunca imaginé tener este sentimiento por ningún club
  5. Bil Nsongo madura en el Deportivo y Camerún vigila su crecimiento: en la prelista y con opciones de jugar con la selección
  6. El Ayuntamiento de A Coruña pone en suspenso el proceso para arreglar la fachada de la Casa Escariz
  7. Vía libre a las tres torres de 18 alturas junto al centro Ágora de A Coruña
  8. Galicia busca 3.500 conductores: «Si hoy apareciesen 400, empezarían a trabajar ya»

Los Cantones de A Coruña, a un paso de su nueva imagen: del carril bici a la grada del Obelisco

Los Cantones de A Coruña, a un paso de su nueva imagen: del carril bici a la grada del Obelisco

Las obras de la urbanización A Pezoca dejan sin aparcamiento al centro de salud de Oleiros

Las obras de la urbanización A Pezoca dejan sin aparcamiento al centro de salud de Oleiros

Alquilar una habitación para vivir en A Coruña llega a picos de 650 euros: el grueso de la oferta oscila entre 300 y 400 euros

Alquilar una habitación para vivir en A Coruña llega a picos de 650 euros: el grueso de la oferta oscila entre 300 y 400 euros

Adrián López, reencuentro especial contra el exjugador del Deportivo: su rol en el Villarreal con Iñigo Pérez

Adrián López, reencuentro especial contra el exjugador del Deportivo: su rol en el Villarreal con Iñigo Pérez

El Fabril-Cacereño cambia de sede y se jugará en Riazor: horario y dónde ver por TV

El Fabril-Cacereño cambia de sede y se jugará en Riazor: horario y dónde ver por TV

El Zalaeta comienza a cimentar su nuevo proyecto: Tania Alvite y Noa Sánchez continúan en el Barrio de las Flores

El Zalaeta comienza a cimentar su nuevo proyecto: Tania Alvite y Noa Sánchez continúan en el Barrio de las Flores

Alberto Rodríguez recupera a Millene, pero pierde a Eva Alonso para el Tenerife-Dépor Abanca

Alberto Rodríguez recupera a Millene, pero pierde a Eva Alonso para el Tenerife-Dépor Abanca

Villarreal CF - RC Deportivo: El posible once inicial del Dépor, novedades y bajas, en la jornada 4 de LaLiga EA Sports

Villarreal CF - RC Deportivo: El posible once inicial del Dépor, novedades y bajas, en la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Tracking Pixel Contents