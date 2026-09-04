Deportivo
Alberto Rodríguez recupera a Millene, pero pierde a Eva Alonso para el Tenerife-Dépor Abanca
La centrocampista será baja y el club está a la espera de conocer el alcance de la lesión
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A Coruña
Millene Cabral ha entrenado «con normalidad» y será «una jugadora más» de cara al partido de este domingo ante el Tenerife. No obstante, Alberto Rodríguez no podrá contar con Eva Alonso, quien se retiró con problemas físicos del partido ante el Sevilla y está «pendientes de los resultados de las pruebas médicas». Tampoco estará Merle Barth, quien acaba de regresar de lesión y ya entrenó con el grupo.
El Dépor Abanca busca sus primeros puntos tras un encuentro que ha servido para «ajustar» varios aspectos. La derrota se ha asumido «con naturalidad».
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