Así está la clasificación de Primera División: el Real Madrid abre LaLiga, el Deportivo visita al Villarreal y el Barça va a Mestalla

Este viernes arranca la jornada 4 de LaLiga EA Sports con la visita del Real Madrid al Real Betis en La Cartuja. Ambas entidades representarán al fútbol español en la Liga de Campeones junto a Villarreal, Barcelona y Atlético de Madrid, una competición que arrancará la próxima semana. Pero la cuarta fecha empieza a rodar después de un mercado de fichajes en el que el Deportivo ha sido el gran agitador, con una tormenta perfecta que ha derivado en 10 fichajes. Se acabaron las pruebas del inicio de curso y, con cuatro partidos hasta el parón de septiembre, todas las escuadras buscarán sumar el mayor número de puntos posibles para empezar a conducir su objetivo. El Dépor, por su parte, visita este sábado la Cerámica en un encuentro marcado en rojo al tratarse del primero ante un rival que, presumiblemente, peleará por cotas mayores.

El Deportivo arranca la jornada octavo clasificado

La jornada cuatro de LaLiga comienza con el Deportivo en buena posición. Son los primeros partidos de la competición, pero arrancar con buen pie e ir llenando el saco de puntos es fundamental. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo es octavo clasificado tras haber cosechado cinco puntos en los primeros tres encuentros.

Empató ante el Elche en Riazor; repitió marcador contra el Málaga en La Rosaleda; y el pasado fin de semana logró su primer triunfo ante el Valencia (3-1). Esta jornada subirá la exigencia. En frente estará el submarino amarillo. El Villarreal aguarda al Dépor en La Cerámica este sábado 5 de septiembre a las 21.00. Los de Iñigo Pérez son uno de los siete equipos que todavía no han logrado ganar.

Giménez en el entrenamiento con el Deportivo. / LOC

El Real Madrid abre la jornada ante el Betis

El conjunto blanco da el pistoletazo de salida este viernes a las 21.00 ante el Real Betis. Reencuentro entre Mourinho y Pellegrini, viejos conocidos, rivales, y quienes se han mandado mensajes de admiración y respeto en la previa del encuentro.

El Real Madrid es segundo y colidera la competición junto al Barcelona. Los culés aventajan en dos goles.

José Mourinho en rueda de prensa / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Así se presenta el sábado en LaLiga

El sábado el fútbol ocupará toda la tarde en España. Desde las 16.15 rodará el esférico con el encuentro en San Mamés entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Los leones cayeron en sus dos primeros encuentros ante Sevilla y Barça, pero ganaron al Celta en la pasada jornada y estrenaron su casillero de puntos. El Atleti, por su parte, suma dos victorias y un empate.

A las 18.30, el Rayo Vallecano se enfrenta al Racing Club. Un encuentro marcado por la polémica del estadio. Los problemas extradeportivos golpean al equipo de Vallecas y el partido está programado para disputarse en Butarque, el estadio del Leganés.

Pablo Barrios, jugador del Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El domingo y el lunes en Primera División

Valencia y Barça arrancan la jornada de domingo en Mestalla con un clásico del fútbol español a las 16.15. Dos horas después, Alavés y Osasuna se medirán desde las 18.30, mismo horario que el encuentro que medirá a Málaga y Levante en La Rosaleda. Por la noche, cierra el fin de semana el Espanyol ante el Sevilla.

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El lunes se completa la jornada: Getafe-Celta a las 19.00 y Elche-Real Sociedad. Celestes e ilicitanos se unen a Málaga, Rayo, Villarreal o Valencia entre los equipos que todavía no conocen la victoria. El Celta es 16º con dos putos, uno más que los ché, el conjunto de la franja, los verdiblancos y los boquerones.