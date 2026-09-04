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El Fabril-Cacereño cambia de sede y se jugará en Riazor: horario y dónde ver por TV

El encuentro se disputará este domingo a las 12.00

Partido del Fabril ante el UCAM en la fase de ascenso de la 24-25 disputada en Riazor

Partido del Fabril ante el UCAM en la fase de ascenso de la 24-25 disputada en Riazor / IAGO LOPEZ

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RAC

A Coruña

El partido entre el Deportivo Fabril y el Cacereño de la jornada 2 de Primera Federación se disputará en Riazor. El encuentro estaba marcado para jugarse el domingo 6 de septiembre a las 12.00 en Abegondo, pero debido a la "demanda de entradas" y a la previsión de una alta asistencia, el encuentro finalmente se disputará en el estadio principal del club. Este fin de semana no juegan ni los blanquiazules ni el equipo femenino.

El Deportivo ha informado que las entradas "retiradas previamente" para el duelo en la ciudad depotiva quedan "anuladas y no serán válidas para acceder al partido". El Fabril tiene su propio abono o suplemento, y los aficionados que hayan pagado tienen derecho a acceder a todos los partidos. Para quienenes hayan pagado este encuentro de manera individual, el club ha informado que el importa será devuelto a través del mismo método de pago.

El encuentro tiene un precio individual de 15 euros.

Horario y dónde ver por TV el Fabril-Cacereño

El encuentro se disputará en Riazor a las 12.00 del domingo 6 de septiembre.

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El duelo se podrá seguir a través de TV Football Club, Fan Play TV y Movistar

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