Deportivo
Hidalgo define el objetivo del Deportivo en LaLiga tras los fichajes: "Vamos a tener que competir, luchar y sufrir por la salvación"
El técnico catalán celebra las nuevas incorporaciones, aunque es momento de "ensamblar todo" para tener "equilibrio con y sin balón"
Jose María Giménez, un fichaje importante: "Aportará veteranía y competitividad"
El mercado de fichajes ha bajado la persiana. El Deportivo lo hace después de diez incorporaciones y una amplia plantilla de 27 jugadores del primer equipo, dos de ellos con ficha de filial para poder cumplir las normativas de LaLiga. Es momento de centrarse en el fútbol, en LaLiga, y en el objetivo, que no es otro que "la salvación". Alcanzar los "42 o 43" puntos que sirvan para firmar la permanencia. Las incorporaciones no cambian la perspectiva en Abegondo: "Somos un recién ascendido, vamos a tener que competir, luchar y sufrir".
"Están todos bien", confirmó el entrenador catalán sobre la plantilla de cara al viaje a Castellón. El equipo volará esta tarde, pero no entrarán todos. Con 27 jugadores, alguien deberá quedarse fuera. Hay futbolistas con los que deben "tomar ciertas limitaciones", como Adama Traoré, quien llegó sin equipo. Aunque Marc Casadó y Giménez, las dos incorporaciones del cierre del mercado, "están preparados" para competir. El zaguero ya ha participado en Liga con el Atlético e incluso podría ser de la partida.
El llamativo mercado de fichajes del Deportivo no varía un objetivo que "está marcado" desde más arriba. El deseo pasa por "conseguir la salvación lo antes posible", y solo se logrará a base de "competir" y "tener humildad" cada día. Hidalgo prepara mentalmente a los suyos para una batalla de 38 jornadas que ya ha cumplido las tres primeras. De momento, cinco puntos y cero derrotas en el casillero.
Este sábado el Dépor se enfrenta a un rival que compite en Liga de Campeones. El Villarreal no ha empezado bien el curso, pero tiene un potencial envidiable con jugadores como Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Mikautadze, Nicolas Pépé o Moleiro. "Para mí todos son grandes tests", destaca el entrenador de Canovelles, quien considera que en cada jornada deberán "entender" la dificultad de encuentros con contextos muy diferentes: "Es un rival que va altísimo a presionar, con muchísimo talento, te obliga a estar muy ajustado".
Adaptación a la nueva plantilla del Deportivo
Antonio Hidalgo tiene ahora en su mano un elenco repleto de talento y posibilidades. Una plantilla larga es "más complicada" de gestionar. El reparto de minutos será mucho más caro. Dentro de la "idea principal" que tiene cada técnico, considera que ahora es momento de "darle vueltas a cómo ensamblar todo" y conseguir "equilibrio con y sin balón".
Además, pide dar "mucho valor" a los jugadores que "llevan mucho tiempo con nosotros y que van a empujar". Todo eso debe congeniar.
José María Giménez, flamante nuevo fichaje, debe aportar veteranía y experiencia. Hidalgo cree que era un perfil necesario que sumará "veteranía" y "competitividad", así como "saber estar" en "situaciones de dificultad defensiva". Destaca del zaguero charrúa que ha llegado "con muchas ganas y mucha humildad", y es un perfil que "va a ayudar muchísimo".
Su llegada, además, permitirá gestionar el talento joven de la plantilla. Bright Ede está en un proceso en el que, como "con Lucas Noubi" el curso sábado, puede o bien "ir poco a poco cogiendo una responsabilidad", o "acelerar muchísimo ese proceso y ponerlo todos los partidos". A lo que hay que añadir el aprendizaje basado en el compañero. Crecer en base a ver cómo entrena quien ha estado en lo más alto, y apoyarte en sus consejos: "Es fundamental. Todos estamos para aprender de los demás, seas más joven o más mayor. Tenemos gente muy comprometida, con muchísima hambre, con ganas".
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