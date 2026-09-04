Iñigo Pérez repasa las claves del Villarreal ante el Dépor: El estado de Juan Foyth, la ansiedad por ganar y un rival con grandes incorporaciones

El Villarreal CF regresa mañana a La Cerámica después de tres encuentros consecutivos a domicilio e Iñigo Pérez busca que el reencuentro con su afición sirva para cambiar la dinámica del equipo. El técnico amarillo reconoce que jugar como local tiene un componente emocional especial y espera que sus jugadores puedan brindar una victoria a sus seguidores: “Tenemos ganas de jugar en La Cerámica para conectar con la gente y que sirva de punto de inflexión”.

El entrenador asturiano también ha analizado al Deportivo, rival de los amarillos, y ha puesto en valor el mercado realizado por el conjunto gallego. Además, ha defendido la profundidad de su plantilla ante un calendario cargado con cinco partidos en quince días, el mercado realizado por el Submarino y ha confirmado que Juan Foyth todavía no estará disponible.

La vuelta a casa

"Siempre es bueno regresar a tu casa y conocerla como local. Siempre que vienes de fuera eres capaz de captar detalles y ahora que es tuyo tienes ganas de captar esos detalles. Poder brindar una victoria a tu afición, ganar, es lo que te viene a la cabeza en estos instantes".

La importancia de jugar como local

"La localía o jugar de visitante, más allá de si es más fácil ganar en casa o puntuar fuera, tiene que ver con la importancia de ganar en casa porque puedes celebrarlo con tu afición. Es una de las cosas más bonitas que puede tener el equipo y por eso queremos ganar siempre en casa. Más allá de si es más sencillo, tiene que ver más con la emoción y la pasión".

Ver al mismo Villarreal en casa y fuera

"No nos debe afectar la competición ni jugar de local o de visitante. El pilar fundamental debe ser claro e identitario y después tener matices dependiendo del terreno de juego y del rival. Pero la idea principal debe ser la misma independientemente de todo".

Cinco partidos en quince días

"El volumen de partidos obliga a todos los jugadores del equipo, más si cabe porque es algo que tienes que tener cuando desarrollas una profesión, a hacerlo lo mejor posible cuando tengan que participar. Va a ser imposible que diez jugadores jueguen todos los partidos. No sé si mañana habrá mucho cambio, pero seguro que en estos partidos van a participar más jugadores".

Dar importancia a una competición u otra

"Es un problema que siempre se plantea desde vuestra dirección hacia la mía y mi respuesta va a ser la misma. Tenemos que conseguir que me preguntéis por el equipo A o B y yo os conteste que confío en todos. De momento, todos me están demostrando que están preparados y es una fortuna para el entrenador tener ahora la oportunidad de poder repartir minutos. Sobre la importancia, no debemos desmerecer ninguna competición y tenemos que empezar por las dos que tenemos, que son primordiales para nuestra confianza".

Un mercado movido del Dépor

"Me gusta mucho lo que he visto del Deportivo. Lo he seguido desde Segunda y conozco al entrenador. Han hecho un mercado importante, con una mezcla de jugadores contrastados y la ilusión de jugar en una nueva categoría. Espero un partido muy complejo, en el que debemos mostrarnos suficientemente maduros para que no se nos note ansiosos".

Estado de Juan Foyth

"Juan no estará disponible. Va teniendo una evolución favorable. Es alguien que está curtido en mil experiencias y se conoce muy bien. Tiene un autoconocimiento importante y transmite que va evolucionando muy bien. Ojalá pueda acortar plazos y estar pronto".

Juan Foyth, ante el Alavés. / Europa Press

El mercado

"Estoy muy feliz con la plantilla que dispongo y estoy contento con que nadie se haya marchado y con la incorporación de Nathan. Si se han quedado porque están a gusto, es lo mejor. Si hay gente que decide irse y está incómoda, lo mejor es que se vaya. No se han ido, por tanto, estoy muy contento".

Nathan Saliba

"A Nathan lo conozco desde la primera toma de contacto que tuve con la secretaría técnica. Me gusta mucho su forma de ser. Tiene una mezcla muy importante en el fútbol, que es el respeto y la educación para escuchar. Está preparado para participar cuando se le pida. En cuanto al nivel, le toca a él".

Fortalezas y debilidades del Dépor

"El otro día se impusieron en la primera parte y mostraron todas sus virtudes. En los otros dos partidos pasaron etapas de sufrimiento, pero no les penalizaron en exceso. Sus virtudes quedan visibles cuando transitan y corren. El éxito de mañana es hacer durar sus fases de sufrimiento y contrarrestar sus puntos fuertes, que son estas transiciones".

Pierre-Emerick Aubameyang y Joaquín Muñoz en el Málaga-Deportivo / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Pocos remates en contra y muchos goles

"Tengo dos visiones todavía no contrastadas, pero las comparto. Tiene que ver con la tranquilidad que necesita un proyecto al principio. Vas haciendo cosas muy buenas en pretemporada y en el inicio liguero, pero no obtienes resultados. Hay que tener ese pequeño punto de equilibrio y serenidad, siendo constantes en la corrección y el análisis".

"El análisis más simplista es que tú necesitas mucho y te penalizan con poco. Pues necesitamos, en la fase defensiva, seguir extremando la precaución y, en la fase ofensiva, ser más incisivos".

Ansiedad en Vitoria

"Es fácil decírselo: si lo hacemos mejor y tenemos más paciencia. Pero cuando estás dentro del campo, esa sensación de que se te está escapando el partido es difícil de gestionar".

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Jugar fuera tres partidos seguidos es complicado

"Tenemos ganas de jugar en La Cerámica para conectar con la gente y que sirva de punto de inflexión. Aunque sea difícil ganar fuera de casa, deberíamos haber ganado los partidos que hemos jugado. No digo que sea justo, pero quiero generar responsabilidad con la victoria. Ojalá mañana podamos romper la inercia y empezar a ganar".