El Tigres de México tienta a Eddahchouri, pero el delantero del Deportivo quiere seguir en LaLiga

El mercado de fichajes ha terminado en España, pero son muchas las ligas europeas y del resto del planeta que siguen abiertas y apuran los días para cerrar posibles incorporaciones. Precisamente, al Deportivo han intentado robarle un jugador en las últimas horas. Una operación complicada para la entidad, que no podría reforzarse hasta enero o tendría que recurrir a la agencia libre si algún futbolista decidiese salir. No parece que vaya a ser el caso. El Tigres de México se ha interesado en el fichaje de Zakaria Eddahchouri, según ha adelantado el periodista Santiago Fourcade y ha podido confirmar LA OPINIÓN. El ariete fue el máximo anotador del conjunto coruñés el pasado curso, y aunque ha tenido a otras escuadras interesadas a lo largo del verano, su deseo es triunfar en Primera División. El de Pappendrecht ha declinado la opción y continuará en la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo.

Zakaria Eddahchouri ha estado en la agenda de diversos clubes este verano. Sus 13 dianas en la categoría de plata le convirtieron en un activo atractivo. El Dépor nunca ha estado cerrado a su salida durante el verano, aunque tenía que llegar una oferta que cumpliese con los deseos de la entidad y también con los del jugador. El neerlandés, aunque sabe que ha crecido la competencia con Aubameyang y Bil Nsongo, está cumpliendo un sueño: jugar en una gran liga. Zaka se marcó el objetivo de ayudar al Deportivo en LaLiga, y quiere pelear por el puesto.

El interés de Tigres por Zaka ha emergido, pero el ariete ha rechazado la propuesta para cambiar España por México y LaLiga por la Primera División mexicana. El ariete de 26 años ha disputado desde que aterrizó en A Coruña un total de 56 partidos. En ese tiempo siempre le han acompañado las cifras: 17 goles y seis asistencias. Su fútbol se define por tener un hambre innato de gol.

Noticias relacionadas

El neerlandés ha crecido de la mano de Antonio Hidalgo y ha sido una parte importante, en especial como revulsivo partiendo desde el banquillo. Este curso ha disputado un encuentro, ante el Elche en la jornada inaugural, e ingresando durante el segundo tiempo. El Deportivo tiene tres delanteros en plantilla y ha jugado dos encuentros con dos arietes en el campo.