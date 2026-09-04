Villarreal CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El Deportivo se enfrenta al Villarreal esté sábado 5 de septiembre en La Cerámica. Será el primer partido tras un final de mercado de fichajes atareado en A Coruña, con dos cesiones, las de Casadó y Giménez, que completan un total de diez incorporaciones. También ha habido salidas, algunas dolorosas a nivel emocional, como la de José Ángel Jurado, quien ya se despidió del club en una carta directa a la afición. Los blanquiazules se centran ya en una Primera División que les obligará a "sufrir" y pelear en busca de la permanencia, como expresó Antonio Hidalgo, en la previa del duelo. Con todas las cartas sobre la mesa, la escuadra coruñesa, que viajó en la tarde del viernes a Castellón, visita a un Villarreal que no ha arrancado bien la temporada. Dos puntos de 9 posibles, con la Champions en el horizonte y la obligación de empezar a ganar.

"Es un rival que va altísimo a presionar, con muchísimo talento, te obliga a estar muy ajustado". Antonio Hidalgo advierte a los suyos del peligro del conjunto groguet, una escuadra preparada para pelear por grandes cosas y que compaginará por segundo curso consecutivo la Liga de Campeones con el campeonato nacional. Hasta el momento, no le han salido las cosas, pero nombres como Mikautadze, Gerard Moreno, Nicolas Pépé o Alberto Moleiro ponen en alerta a la escuadra blanquiazul.

Antonio Hidalgo celebra el gol de Aubameyang ante el Elche. / Carlos Pardellas

En el Dépor, que no hace oficial nunca las convocatorias hasta momentos antes del partido, se espera que sean novedad en la lista Marc Casadó y José María Giménez. Adrià Altimira es baja, Adama Traoré todavía no tiene ritmo competitivo y jugadores como Germán Parreño, Dani Barcia o Arnau Comas podrían caerse de la lista. Solo pueden entrar 23 y los coruñeses cuentan con todos los jugadores a disposición del técnico.

"Me gusta mucho lo que he visto del Deportivo. Lo he seguido desde Segunda y conozco al entrenador. Han hecho un mercado importante, con una mezcla de jugadores contrastados y la ilusión de jugar en una nueva categoría. Espero un partido muy complejo, en el que debemos mostrarnos suficientemente maduros para que no se nos note ansiosos", analizó el técnico Iñigo Pérez sobre el mercado de transferencias realizado por el Deportivo.

Horario del partido entre el Deportivo y el Villarreal

El Deportivo busca en esta cuarta jornada de liga dar continuidad al triunfo cosechado en Riazor la jornada pasada ante el Valencia. "Somos un recién ascendido, vamos a tener que competir, luchar y sufrir", expresó Hidalgo en la previa de un duelo en el que se prevé que el equipo groguet tenga la iniciativa del juego.

El Villarreal - RC Deportivo se disputará este sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica.

Dónde ver en TV el partido entre el Villarreal y el Deportivo

El encuentro entre el Deportivo y el Villarreal tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Esta vez, debido al contrato de Movistar, al igual que el resto de la jornada excepto el partido en abierto, todos los encuentros se emitirán a través de Movistar+. En este caso, el canal elegido es M+ LALIGA.

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Además, los aficionados del Deportivo podrán seguir en LA OPINIÓN el minuto a minuto escrito del partido y todo lo que suceda a través de la web en el postpartido.