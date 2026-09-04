Villarreal CF - RC Deportivo: El posible once inicial del Dépor, novedades y bajas, en la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El Deportivo se enfrenta este domingo al Villarreal en La Cerámica. El conjunto blanquiazul viene de vencer al Valencia en un gran partido marcado por el buen juego ofrecido por la escuadra de Antonio Hidalgo. El técnico catalán cuenta ahora con dos nuevas armas, Marc Casadó y José María Giménez, y en la previa del encuentro explicó que los nuevos fichajes están listos para jugar. No obstante, y con una plantilla de 27 futbolistas, aunque tendrá una baja confirmada además de la ausencia de Noé Carrillo, lesionado, tendrá que hacer varios descartes para completar una convocatoria en la que solo pueden entrar 23 jugadores. La jornada cuatro arranca este viernes a las 21.00 y el Dépor quiere mantener su invicto.

"Mañana lo verás", contestaba con humor Antonio Hidalgo a las preguntas relativas por el once titular en la previa del duelo. El técnico nunca da nombres, pero a veces deja pistas. Sucedió esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo, renombrada como Dépor Training Center. "Hay que ver las situaciones de cada uno, cómo han hecho las pretemporadas. Es lo que tenemos que ver, con el cuidado que requiere. [Con algunos jugadores] Tendremos que tomar ciertas limitaciones, y en otras situaciones vienen plenamente para competir", respondió haciendo alusión a la diferencia entre nombres como Adama Traoré, Marc Casadó o José María Giménez. El catalán no ha tenido un verano normal, y apunta a ser uno de los descartes mientras se pone a tono. En cuanto a Casadó y Giménez, advierte que "sí están preparados: "Josema viene de hacer pretemporada, de participar en Liga. Y Marc es una situación un poco diferente pero están preparados para ayudarnos".

Xane Silveira

Giménez apunta al once titular del Deportivo

Antonio Hidalgo no repite once titular desde noviembre y este fin de semana podría volver a darle una vuelta. La gran duda, o el gran aspirante, es José María Giménez. Acaba de llegar y eso siempre exige tiempo, pero físicamente está bien y ha recalado en el Dépor para ser importante. Si no entra esta jornada lo hará la próxima, pero en cuanto esté en condiciones, será de la partida. Su lugar lo dejaría Bright Ede.

Es la única duda en la línea defensiva. Si bien podría cambiar a un esquema con cinco defensas, no tiene un carrilero derecho puro en plenitud física, por lo que queda en duda esa posibilidad. En principio, Leo Román, indiscutible bajo palos, estará acompañado y defendido por Ximo Navarro, Giacomo Quagliata, Lucas Noubi y Bright Ede o Josema Giménez. El polaco es aspirante a caerse tras su error.

Giménez, a su llegada a A Coruña / RCD

Un partido diferente para la medular y una baja que condiciona el sistema

El Deportivo viene de hacer un gran partido gracias, en parte, al talento de su sala de máquinas. Se dice que lo que funciona no se toca, pero es posible que aquí Hidalgo incluya algún cambio. Amatucci y Mario Soriano son indiscutibles; Luismi viene rindiendo a buen nivel; y Riki es la pieza que más baila. Brindó un buen papel en su debut, pero ante un Villarreal que, hipotéticamente, tendrá más balón, podría exigir otro tipo de acompañante.

Si David Mella no está físicamente para arrancar; y con Yeremay o Adama en sus procesos físicos, el único candidato sería Asp Jensen, titular en las dos primeras jornadas. Arriba, salvo sorpresa, Bil Nsongo acompañará a Aubameyang. Son la pareja de moda y, de momento, la mejor herramienta para que el Deportivo tenga productividad.

Un cambio a un 5-3-2 está en el horizonte, pero Adrià Altimira será baja por sanción tras ser expulsado por doble amarilla. Podrían entrar Luismi o Mella de carrileros si Hidalgo opta por esta opción. En el Villarreal es baja Juan Foyth. En su sitio entrará, presumiblemente, Pau Navarro. El Villarreal, con Champions el próximo martes en Dortmund, podría hacer rotaciones.

Nicolas Pepe / Efe

Los posibles onces de Deportivo y Villarreal

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pépé, Gueye, Comesaña; Buchanan; Ayoze Pérez y Mikautadze.

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Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Giménez, Quagliata; Luismi, Mario Soriano, Amatucci, Riki; Aubameyang y Bil Nsongo.