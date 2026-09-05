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1-6 | El Juvenil A del Deportivo golea para abrir la División de Honor

Dobletes de Frank, Miguel de Labra y Diego Martínez

El Juvenil A del Deportivo en esta pretemporada

El Juvenil A del Deportivo en esta pretemporada / RCD

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RAC

El Juvenil A del Deportivo, entrenado por Miguel Figueira, empezó con fuerza la División de Honor Juvenil al golear 1-6 al Victoria CF, el otro equipo coruñés en la categoría junto al Ural, que juega el domingo a las 12.30 en casa del Bansander. En apenas 47 minutos quedó solventado el duelo del Dépor con tres dobletes, los que consiguieron Frank, Miguel de Labra y Diego Martínez, uno de los fichajes de la base deportivista en este ejercicio.

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