1-6 | El Juvenil A del Deportivo golea para abrir la División de Honor
Dobletes de Frank, Miguel de Labra y Diego Martínez
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El Juvenil A del Deportivo, entrenado por Miguel Figueira, empezó con fuerza la División de Honor Juvenil al golear 1-6 al Victoria CF, el otro equipo coruñés en la categoría junto al Ural, que juega el domingo a las 12.30 en casa del Bansander. En apenas 47 minutos quedó solventado el duelo del Dépor con tres dobletes, los que consiguieron Frank, Miguel de Labra y Diego Martínez, uno de los fichajes de la base deportivista en este ejercicio.
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