4-1 | El Penafiel golea al Académica de Coimbra y se coloca en puestos de ascenso

El Penafiel, equipo portugués de la familia Escotet que funcionó como un equipo satélite del Deportivo, ha arrancado con fuerza esta temporada en la Liga 2 y se está posicionando para pelear por el ascenso de categoría a la Liga 1, donde disputan sus partidos Porto, Benfica y Sporting. El equipo rojillo, ya con Eric Puerto en el banquillo, le pasó por encima a la Académica de Coimbra 4-1 con tantos de Pedro Sa, Joao Pinto y los exdeportivistas Davo y Max Svensson. El asturiano hizo su tanto de cabeza en una falta lateral y el catalán, de penalti. Svensson lleva cuatro goles en las cuatro primeras jornadas y, además de pelear por el pichichi, es una de las razones del buen momento del Penafiel. Suya fue, además, la asistencia del tercer gol. El equipo, que jugó de local, fue capaz de aumentar su renta incluso estando con uno menos. En la Académica fue titular Mane, uno de los protagonistas del ascenso del Fabril hace unos meses.

El Penafiel es segundo en la tabla y, por momentos, fue líder. Este domingo puede perder alguna posición, pero está en el pelotón de cabeza. Lleva tres triunfos, un empate y una derrota en los cinco partidos disputados. Además de Puerto, Svensson y Davo, el equipo luso tiene en sus filas a Teddy Aloh y Iano Simao. Este verano perdió a Raúl Alcaina, quien fichó por el Racing de Ferrol.

Llegada de Eric Puerto

El último día de mercado, mientras apuraba las gestiones para cerrar las cesiones de José María Giménez y Marc Casadó, el Deportivo trabajaba en la salida de los futbolistas con los que no contaba y finalmente cuajó la salida de Eric Puerto al Penafiel. El club portugués le rescindió el contrato a Joan Femenía, uno de los guardametas del equipo de la Liga 2, para hacerle hueco.

Entre los descartes, el Deportivo llega al último día de mercado con cinco futbolistas ya colocados (Luis Chacón, Petxarroman, Diego GómezBouldini y Charlie Patiño). Dos desvinculados y dos cedidos. Pero también tenía a otros tres por encontrar acomodo. José Ángel y Dani Barcia no entraban en los planes de Hidalgo, aunque solo el central y el pivote estaban inscritos en LaLiga. El canterano tuvo multiples ofrecimientos este verano y ninguno le ha colmado. Así rechazó préstamos a Las Palmas, Tenerife, Córdoba y Utrecht.

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Con José Ángel, con contrato hasta 2028, se ejecutó una rescisión.