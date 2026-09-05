Aubameyang, un goleador inevitable que escribe su propia historia

Hay un hombre que viste de blanquiazul y habla un idioma propio. Sonríe todo el rato y engaña a sus rivales. En su DNI figuran 37 años, pero vuela, corre y trabaja como un recién egresado. Pierre-Emerick Aubameyang. El sector visitante coreaba su nombre al acabar. Inevitable. Dos asistencias y un gol. El cuarto en sus primeras cuatro jornadas para adelantar a Rábade y Bebeto. Nadie lo había logrado en 120 años de historia. Le sobró tiempo. Esperó a los minutos decisivos para guiar a un Deportivo que ya sabe lo que es asaltar a un grande.

Hidalgo repitió intención. Leo Román catalizaba cada reinicio continuo del juego. Amatucci, orden y talento para orquestar. Hubo mucho fuego cruzado con Giménez y Noubi exhibiendo desplazamiento. Y el Dépor, que supo sufrir, se aculó y hundió como nunca, castigó la indolencia amarilla. Si Leo Román y Adama jugaron con la fortuna, Aubameyang decidió trucar la moneda. Un pase de gol a Luismi. Otro a Eddahchouri, que puso en valor una vez más la rotación y la unidad B. Junto a él ingresaron Casadó, Yere o Traoré. Un banquillo que aspira a ser titular. Hizo falta más de un favor: el de Luiz Júnior, silbado por su grada; y el de un pase atrás sin mirar que aprovechó el gabonés.

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Aubameyang no se podía ir sin su gol. Solo hay una forma de explicar qué hace en A Coruña y no en la Liga de Campeones: está impulsando a un grande dormido. Está escribiendo su propia historia en blanquiazul.