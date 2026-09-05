Aubameyang: «Sufrir de esta manera es lo que va a hacernos más fuertes»

Juega, marca, asiste y sonríe. Esa es la rutina de Pierre-Emerick Aubameyang desde su incorporación a la plantilla del Deportivo. El ariete gabonés fue determinante en el triunfo blanquiazul en La Cerámica (2-3), al rubricar un gol y dos asistencias que terminaron valiendo tres puntos en un estadio de Champions League. «Estoy muy contento. No fue un partido fácil, pero tengo que felicitar al equipo porque es una victoria de grupo», apuntó el delantero deportivista.

«El Villarreal es un equipo muy bueno. Sufrir así, de la manera que lo hicimos, es lo que va a hacernos más fuertes. Son tres puntos importantes fuera de casa», añadió el africano.

La segunda parte, clave

Para Aubameyang, los cambios de Antonio Hidalgo influyeron de manera positiva en el juego del Dépor. «Los chicos que entraron desde el banquillo lo han hecho muy bien. Pase lo que pase, sean diez o cinco minutos, hay que salir concentrado», señaló, antes de resaltar el papel de su compañero de demarcación, Zakaria Eddahchouri, que también anotó: «Entró con la mentalidad correcta para marcar la diferencia, estoy muy contento por él». También se acordó de Adama Traoré, de quien subrayó su «energía» para lanzar contraataques en los minutos finales.

El gabonés rechazó los focos hacia su figura con un frase: «Estamos trabajando todos bien». Agradeció, eso sí, el trato que está recibiendo desde su aterrizaje en Riazor. «Estoy muy contento con mis números, pero debo dar las gracias a todos. El staff, los compañeros y la gente de A Coruña que viene a ver los partidos me hacen sentir muy bien», concluyó.