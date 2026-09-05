El Dépor Abanca B se estrena visitando al Rayo Vallecano

El Dépor Abanca B vivirá también su puesta de largo en una nueva temporada de Segunda RFEF femenina con su partido a domicilio este domingo a las 12.30 horas ante el Rayo Vallecano después de una pretemporada de preparación. Un poco antes, el Victoria CF, recién ascendido a la categoría, se estrenará fuera de casa a las 11.30 en un choque ante el CD Arratia, de la localidad vizcaína de Igorre.