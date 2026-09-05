Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es la nueva imagen de los CantonesHasta 650 euros por alquilar una habitación en A CoruñaDeportivo - Villareal: la previaDulces artesanales desde O Quinto PinoNueva etapa industrial en Galicia: SAIC y Navantia disparan la demanda de técnicosEl curso arranca con problemas en colegios de A Coruña
instagramlinkedin

Deportivo

El uno a uno del Deportivo ante el Villarreal, las notas: Aubameyang lidera la sorpresa en La Cerámica

El gabonés dio dos asistencias y anotó un gol

Aubameyang conduce la pelota ante un rival

Aubameyang conduce la pelota ante un rival / Fernando Fernandez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

El Deportivo dio la sorpresa ante el Villarreal en la cuarta jornada de Laliga EA Sports. Un partido igualado en el que Pépé aprovechó un error de Leo Román para anotar el primer tanto, y Luismi Cruz empató al filo del descanso tras una jugada combinativa entre Giménez, Aubameyang y el mediapunta gaditano. Entre medias, el gabonés tuvo un par de buenas ocasiones, mientras que el meta ibicenco salvó una gran mano a Moleiro. En la segunda mitad, el Villarreal apretó al equipo coruñés y encontró en la cabeza de Adama Traoré la suerte que le estaba faltando de cara al gol. Pero Eddahchouri, que entró desde el banquillo, equilibró la contienda, y Aubameyang desató la locura.

EL MEJOR

Aubameyang (10): Dos asistencias y un gol. Tuvo otras dos ocasiones. Todo lo que tiene lo convierte. No se puede hacer más con menos.

EL ONCE

Leo Román (5): Una de cal y otra de arena. Falló en el tanto de Pépé, pero dejó varias buenas paradas, en especial una mano soberbia a Moleiro.

Ximo Navarro (7): Tuvo un par de acciones claves defensivas y también dejó buenas subidas.

Lucas Noubi (5): Tuvo problemas ante los delanteros amarillos.

Giménez (7): Tomó el mando de la línea defensiva. Dejó varios pases largos muy buenos y participó en el primer gol.

Quagliata (8): Soportó las acometidas de Pépé y le quedaron energías para varios ataques prometedores.

Amatucci (8): Eje del juego. Le dio sentido a las posesiones, estuvo soberbio sin balón y dio un pase clave a Aubameyang que no entró por poco.

Mario Soriano (5): El ritmo le pasó factura. Se sintió más cómodo en los momentos de dominio de la primera parte. Fue uno de los primeros cambios.

Riki (5): Le faltó precisión en el pase en los momentos de mayor velocidad de juego.

Luismi Cruz (8): Anotó un gran gol llegando desde atrás. Estuvo fino entre líneas y, sobre todo, muy trabajador sin balón.

Bil Nsongo (7): Fue un dolor constante para la defensa. Salvó una ocasión clara de Moreno y despejó varios balones a balón parado.

Villarreal - Deportivo.

Villarreal - Deportivo. / Kai Forsterling / EFE

También jugaron en el Deportivo

Adama Traoré (5): Aportó velocidad en banda. Tuvo mala suerte con el gol en propia. Jugó de carrilero.

Marc Casadó (5): Se adaptó rápido al ritmo del partido en el medio.

Yeremay (5): Forzó una amarilla y le sacaron otra. Estuvo sacrificado en defensa.

Loureiro (6): Ingresó para unir a la defensa y estuvo solvente en área propia.

Noticias relacionadas

Eddahchouri (8): Se sacó un zurdazo de la manga para hacer creer al Deportivo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
  2. El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: 'No damos abasto
  3. Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: 'Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar
  4. Hidalgo define el objetivo del Deportivo en LaLiga tras los fichajes: 'Vamos a tener que competir, luchar y sufrir por la salvación
  5. Galicia busca 3.500 conductores: «Si hoy apareciesen 400, empezarían a trabajar ya»
  6. Los Cantones de A Coruña, a un vuelo de su nueva imagen: del carril bici a la grada del Obelisco
  7. Capilla ardiente en el Hospital San Rafael por la muerte de su presidenta y cofundadora, Benigna Peña
  8. Los propietarios de As Percebeiras se plantean vallar los terrenos ante el incremento del aparcamiento irregular en la zona

El uno a uno del Deportivo ante el Villarreal, las notas: Aubameyang lidera la sorpresa en La Cerámica

El uno a uno del Deportivo ante el Villarreal, las notas: Aubameyang lidera la sorpresa en La Cerámica

El motivo por el que Bil Nsongo tuvo que abandonar el campo durante un minuto en el Villarreal-Deportivo: la regla 5 de la IFAB

El motivo por el que Bil Nsongo tuvo que abandonar el campo durante un minuto en el Villarreal-Deportivo: la regla 5 de la IFAB

Desde A Coruña ata Brasil: a viaxe trasatlántica da cultura galega de mans de Xacarandaina

Desde A Coruña ata Brasil: a viaxe trasatlántica da cultura galega de mans de Xacarandaina

Resultados de la Primitiva del sábado 5 de septiembre de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 5 de septiembre de 2026

Cartel de lujo para celebrar el décimo aniversario del Repsol EcoRallye A Coruña

Cartel de lujo para celebrar el décimo aniversario del Repsol EcoRallye A Coruña

Sorteo Bonoloto del sábado 5 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 5 de septiembre de 2026

Hugo Mareque entra en la lista definitiva de la selección Sub 19 y estará en los World Skate Games

Hugo Mareque entra en la lista definitiva de la selección Sub 19 y estará en los World Skate Games

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque
Tracking Pixel Contents