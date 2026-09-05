El uno a uno del Deportivo ante el Villarreal, las notas: Aubameyang lidera la sorpresa en La Cerámica

El Deportivo dio la sorpresa ante el Villarreal en la cuarta jornada de Laliga EA Sports. Un partido igualado en el que Pépé aprovechó un error de Leo Román para anotar el primer tanto, y Luismi Cruz empató al filo del descanso tras una jugada combinativa entre Giménez, Aubameyang y el mediapunta gaditano. Entre medias, el gabonés tuvo un par de buenas ocasiones, mientras que el meta ibicenco salvó una gran mano a Moleiro. En la segunda mitad, el Villarreal apretó al equipo coruñés y encontró en la cabeza de Adama Traoré la suerte que le estaba faltando de cara al gol. Pero Eddahchouri, que entró desde el banquillo, equilibró la contienda, y Aubameyang desató la locura.

EL MEJOR

Aubameyang (10): Dos asistencias y un gol. Tuvo otras dos ocasiones. Todo lo que tiene lo convierte. No se puede hacer más con menos.

EL ONCE

Leo Román (5): Una de cal y otra de arena. Falló en el tanto de Pépé, pero dejó varias buenas paradas, en especial una mano soberbia a Moleiro.

Ximo Navarro (7): Tuvo un par de acciones claves defensivas y también dejó buenas subidas.

Lucas Noubi (5): Tuvo problemas ante los delanteros amarillos.

Giménez (7): Tomó el mando de la línea defensiva. Dejó varios pases largos muy buenos y participó en el primer gol.

Quagliata (8): Soportó las acometidas de Pépé y le quedaron energías para varios ataques prometedores.

Amatucci (8): Eje del juego. Le dio sentido a las posesiones, estuvo soberbio sin balón y dio un pase clave a Aubameyang que no entró por poco.

Mario Soriano (5): El ritmo le pasó factura. Se sintió más cómodo en los momentos de dominio de la primera parte. Fue uno de los primeros cambios.

Riki (5): Le faltó precisión en el pase en los momentos de mayor velocidad de juego.

Luismi Cruz (8): Anotó un gran gol llegando desde atrás. Estuvo fino entre líneas y, sobre todo, muy trabajador sin balón.

Bil Nsongo (7): Fue un dolor constante para la defensa. Salvó una ocasión clara de Moreno y despejó varios balones a balón parado.

Villarreal - Deportivo. / Kai Forsterling / EFE

También jugaron en el Deportivo

Adama Traoré (5): Aportó velocidad en banda. Tuvo mala suerte con el gol en propia. Jugó de carrilero.

Marc Casadó (5): Se adaptó rápido al ritmo del partido en el medio.

Yeremay (5): Forzó una amarilla y le sacaron otra. Estuvo sacrificado en defensa.

Loureiro (6): Ingresó para unir a la defensa y estuvo solvente en área propia.

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Eddahchouri (8): Se sacó un zurdazo de la manga para hacer creer al Deportivo.