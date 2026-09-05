El día que Giménez descubrió a Bil en el Deportivo: "Lo que saltó..."

José María Giménez y Marc Casadó viven sus primeras horas como jugadores del Dépor y ya viajaron a Vila-Real. Una de sus tareas en estos primeros pasos como blanquiazules es, además de los entrenamientos y los partidos, ir conociendo a sus nuevos compañeros, algunos alejados del gran foco al venir de Segunda o de ligas europeas con menor seguimiento. Eso sí, alguna información ya tenían.

El Depor acostumbra mostrar las primeras de sus nuevos fichajes en A Coruña y esta vez le tocó el inside conjunto al uruguayo y al catalán. En uno de los momentos, ya en Abegondo, Giménez recuerda el lance de Copa del Rey en el que le llamó la atención Bil Nsongo, entonces debutante y en realidad jugador del Fabril en Segunda RFEF. "Lo que saltó... Está fuerte", le dice a Fernando Soriano, que duda de si se refiere a una acción ante el propio Atlético o frente al Mallorca. El central refrenda que es ante los bermellones y describe la jugada del gol de Noé que acaba generando el camerunés en una disputa en el juego aéreo. "Tiene 20 años, está creciendo, ahora lo verás", le comenta el directivo aragonés.

Al campo

Giménez conocía hace nada a Bil por esa jugada y por referencias y es probable que hoy compartan once titular. Noubi es fijo en el centro de la defensa e Hidalgo debe decidir entre el charrúa, Loureiro y Bright Ede. Con el ariete queda la incógnita de si el técnico jugará con dos delanteros en el estadio de La Cerámica. Bil fue titular ante Elche y Valencia, no así a domicilio en Málaga.