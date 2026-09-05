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Hidalgo: «Estábamos preparados para todo y fue una victoria brutal ante un rival de Champions»

El entrenador blanquiazul destacó la implicación de Aubameyang en el equipo y el vestuario: «Es una locura de jugador y yo no voy a descubrirlo, su sonrisa es contagiosa»

Antonio Hidalgo sonríe en el banquillo de La Cerámica antes de iniciar el duelo ante el Villarreal.

Antonio Hidalgo sonríe en el banquillo de La Cerámica antes de iniciar el duelo ante el Villarreal. / Fernando Fernandez

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Sara Gallego

A Coruña

El Deportivo abandonó el estadio de La Cerámica con una sonrisa en los labios y el corazón acelerado tras una remontada in extremis ante el Villarreal (2-3). Antonio Hidalgo se mostró satisfecho al término del duelo, aunque mantiene los pies en el suelo. «Fue una victoria brutal en un campo complicadísimo y ante un rival de Champions. Sabíamos que nos exigirían muchísimo y éramos conscientes de que íbamos a sufrir, estábamos preparados para todo», analizó el técnico catalán.

El entrenador blanquiazul destacó que el Dépor era consciente de «la dificultad que tenía» el encuentro de la cuarta jornada y que el equipo estaba listo para «competir y luchar» durante los noventa minutos. «En la primera parte tuvimos más el balón, pero, en la segunda, sin pasar apuros, nos hundimos en exceso», explicó el preparador, quien, pese a todo, resaltó la capacidad de sus jugadores de «seguir metidos en el partido» tras el segundo tanto local.

Con los tres puntos a domicilio, el Deportivo suma ocho en las cuatro primeras citas del calendario de Primera, pero Hidalgo no piensa en números. «Esto es muy largo y nos falta mucho para llegar a salvarnos, que es el objetivo que marcó el club. La clasificación solo te dice donde estás en la última jornada. Somos muchos jugadores, o yo mismo, los que debutamos en la máxima categoría y hay que disfrutarlo, trabajar y esperar a que llegue ya el siguiente partido».

El valor del grupo

Antonio Hidalgo quiso evitar las individualidades en su análisis de la victoria y señaló que el gran rendimiento de su vestuario «no es cuestión de nombres». Para el entrenador, lo importante es «salir al campo y rendir» y, en esa línea, destacó la labor de los suplentes que tuvieron minutos en La Cerámica: «Los jugadores de la segunda parte, como Adama, Yere o Zaka, nos han dado muchísimo desborde por las bandas, donde sabíamos que podíamos hacer daño al Villarreal».

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Sobre Aubameyang, el mejor jugador del partido y máximo goleador del equipo, el técnico catalán se deshizo en elogios: «Me gustaría que la gente le viese entrenar día a día, su sonrisa es contagiosa. Es una locura de jugador y yo no voy a descubrirlo. Trabaja como el que más y tiene un talento diferencial que le ha hecho tener la carrera que ha tenido».

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