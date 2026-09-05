Hidalgo: «Estábamos preparados para todo y fue una victoria brutal ante un rival de Champions»

El Deportivo abandonó el estadio de La Cerámica con una sonrisa en los labios y el corazón acelerado tras una remontada in extremis ante el Villarreal (2-3). Antonio Hidalgo se mostró satisfecho al término del duelo, aunque mantiene los pies en el suelo. «Fue una victoria brutal en un campo complicadísimo y ante un rival de Champions. Sabíamos que nos exigirían muchísimo y éramos conscientes de que íbamos a sufrir, estábamos preparados para todo», analizó el técnico catalán.

El entrenador blanquiazul destacó que el Dépor era consciente de «la dificultad que tenía» el encuentro de la cuarta jornada y que el equipo estaba listo para «competir y luchar» durante los noventa minutos. «En la primera parte tuvimos más el balón, pero, en la segunda, sin pasar apuros, nos hundimos en exceso», explicó el preparador, quien, pese a todo, resaltó la capacidad de sus jugadores de «seguir metidos en el partido» tras el segundo tanto local.

Con los tres puntos a domicilio, el Deportivo suma ocho en las cuatro primeras citas del calendario de Primera, pero Hidalgo no piensa en números. «Esto es muy largo y nos falta mucho para llegar a salvarnos, que es el objetivo que marcó el club. La clasificación solo te dice donde estás en la última jornada. Somos muchos jugadores, o yo mismo, los que debutamos en la máxima categoría y hay que disfrutarlo, trabajar y esperar a que llegue ya el siguiente partido».

El valor del grupo

Antonio Hidalgo quiso evitar las individualidades en su análisis de la victoria y señaló que el gran rendimiento de su vestuario «no es cuestión de nombres». Para el entrenador, lo importante es «salir al campo y rendir» y, en esa línea, destacó la labor de los suplentes que tuvieron minutos en La Cerámica: «Los jugadores de la segunda parte, como Adama, Yere o Zaka, nos han dado muchísimo desborde por las bandas, donde sabíamos que podíamos hacer daño al Villarreal».

Sobre Aubameyang, el mejor jugador del partido y máximo goleador del equipo, el técnico catalán se deshizo en elogios: «Me gustaría que la gente le viese entrenar día a día, su sonrisa es contagiosa. Es una locura de jugador y yo no voy a descubrirlo. Trabaja como el que más y tiene un talento diferencial que le ha hecho tener la carrera que ha tenido».