José María Giménez entra en la prelista de Diego Forlán para la próxima convocatoria de Uruguay

José María Giménez ha entrado en la prelista de Diego Forlán para la concentración de septiembre-octubre en la que el fútbol de clubes parará tres semanas por las selecciones. El zaguero charrúa, titular en su debut ante el Villarreal tras solo unos días en A Coruña, es una pieza clave de su selección, con la que ha disputado ya 99 encuentros y se convertirá en centenario cuando vuelva a vestirse la zamarra celeste.

Después de un difícil Mundial de 2026, que acabó de forma prematura para Uruguay, el combinado charrúa se volverá a concentrar para tres partidos amistosos entre septiembre y octubre, en la primera gran ventana de FIFA, que ha unificado el parón de septiembre y octubre para frenar menos las competiciones domésticas.

El central deportivista José María Giménez ha entrado en la prelista de Diego Forlán, quien ha tomado el mando de las selecciones sub 20 y de la absoluta, con el reto de regenerar a la celeste. Giménez, uno de los capitanes, debe ser parte importante del cambio, después de un Mundial en el que no llegó a jugar con Marcelo Bielsa.

Uruguay se medirá a Japón el 24 de septiembre a las 12.05 (hora española) en el Miyagi Stadium de Rifu. Después, continuará su gira asiática el 28 de septiembre ante Corea del Sur, con nuevo técnico en su banco, el español Robert Moreno. El duelo será a las 13.00. Por último, ya en la India, se enfrentará a la selección número 138 en el ránking FIFA el 6 de octubre a las 14.00. El encuentro será en el estadio Salt Lake, tres días después de que India juegue en Calcuta ante Brasil.