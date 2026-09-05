El motivo por el que Bil Nsongo tuvo que abandonar el campo durante un minuto en el Villarreal-Deportivo: la regla 5 de la IFAB

Minuto 5 de partido. Bil Nsongo, en una disputa, se lleva un duro pisotón en el tobillo de Renato Veiga, con quien disputó la pelota aérea y, al caer, lo hace pisando al ariete camerunés. El delantero blanquiazul se duele, pero la asistencia no entra y, aun así, Gil Manzano, colegiado del encuentro, le obliga a salir fuera y permanecer un minuto fuera. Es una de las nuevas normas de IFAB (Junta Internacional de Asociación de Fútbol, el organismo que crea, aprueba y modifica las reglas del juego): Protocolo del tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego.

Bil Nsongo vivió uno de los cambios relativos a la Regla 5 que estipula que "un jugador de campo que reciba reconocimiento o tratamiento médico dentro del terreno de juego, o cuya lesión provoque que el juego se interrumpa, deberá salir del campo y permanecer fuera de él hasta un minuto después de que el juego se haya reanudado". Esta norma permite el tratamiento en el césped, cosa que no sucedió.

Sin embargo, el tiempo de interrupción de Bil, que se dolió en el suelo, provocó que tuviese que salir fuera ya que se interpreta que el juego se ha interrumpido por lesión. En la norma de IFAB explica que el objetivo es que el cuerpo médico pueda "efectuar un reconocimiento" y decidir si "debe seguir jugando". No hubo participación médica, pero la norma incluye que se busca "reducir las interrupciones al ritmo de partido".

Noticias relacionadas

Dentro del procedimiento, IFAB estipula varios requisitos para salir durante un minuto. En este caso es porque "el partido se ha interrumpido porque el jugador ha sufrido o se sospecha que ha sufrido una lesión". No se cumplen los otros dos casos, que requieren que entren los cuerpos médicos.