Riazor le pone la alfombra roja al Fabril y a Primera RFEF

Dos años y tres meses después, Riazor volverá a abrir sus puertas para acoger un partido de Primera RFEF, pero esta vez no será para librarse de esa pesadilla que perseguía al primer equipo, sino para ilusionarse con el Fabril. El equipo de Manuel Pablo, quien perdió de manera cruel en Mérida cuando no había sido inferior a su rival, ha generado tal expectación entre el deportivismo con este estreno que el club coruñés ha tenido que tirar a la basura sus planes de que el partido se disputase en Abegondo para trasladarlo a Riazor. Enfrente tendrá al Cacereño (domingo, 12.00 horas, FootballClub y Fanplay TV), quien doblegó en la primera jornada a uno de los recién descendidos, el Mirandés. Más allá del rival, para el técnico canario pesa Riazor. "Es un motivo de alegría (jugar en el estadio) para nosotros y para los chavales. Hay mucha gente que los quiere ver. Es un escenario que solo nos puede transmitir sensaciones positivas. Somos debutantes (en la categoría), pero tenemos a la gente detrás. A los jugadores les ilusiona y les da un chute positivo", razona un técnico que aún está adaptando al equipo a la categoría y a las variantes que se pueden encontrar en una Primera RFEF en la que no ve grandes diferencias entre los rivales, siempre con el listón alto. "El Cacereño fue muy competitivo ante el Mirandés. Son todos rivales muy parecidos, que te igualan mucho, que aprietan en campo contrario, que cambian de sistema en un momento dado... Hay que reconocer las situaciones, porque cambian de estructura y eso no pasa en otras categorías. Tenemos que meterle mucha cabeza. Son partidos muy igualados, no nos puede afectar no ser superiores, es importante estar mentalmente fuerte", cuenta un técnico obsesionado en transmitir su mensaje a los jóvenes blanquiazules.

Suplir a Luisao

El Fabril, quien en parte tiene un armazón de la categoría con Rubén López, Martín Ochoa, Kevin Sánchez o Adrián Guerreri, deberá sobreponerse a un final de mercado accidentado que se llevó por delante a Luisao, quien había sido titular en Mérida y que iba a ser una pieza recurrente en los planes de Manuel Pablo como interior. El técnico canario explicó las razones del adiós y en qué disyuntiva se encuentra el equipo en esa posición por las bajas: " Fue una situación de última hora (darle la baja). Teníamos que sacar un jugador ahí y tanto al dirección deportiva como nosotros...Temas contractuales, situaciones de futbolistas... Se dio esa situación. El chaval quedó más afectado y lo que nos preocupa es el jugador. Estábamos un poco pillados con las fichas. Jairo, Noé, Manu Ferreiro... Tenemos que ajustarnos y buscar piezas y hay jugadores que se pueden adaptar. En la inmediatez no tenemos tanto (en esa posición), pero cuando recuperemos, sí".