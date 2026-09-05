Tenerife-Dépor Abanca: Una prueba de altura para un equipo en plena construcción

El Dépor Abanca se enfrenta este domingo al Costa Adeje Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (12.45, Teledeporte y DAZN). Las pupilas de Alberto Rodríguez buscan resarcirse tras un debut agridulce que acabó en derrota frente al Sevilla. Hubo brotes verdes, pero el proyecto, en formación, quiere empezar a añadir puntos a su casillero además de sensaciones. El técnico no podrá contar con Eva Alonso, titular en la medular en la primera jornada; tampoco con Merle Barth, quien ya trabajó con el grupo a final de la semana, pero no está recuperada de su lesión; y Ainoa Gómez y Marisa García, concentradas con España sub 20.

El Tenerife viene de ser cuarto clasificado la pasada temporada. En las islas, el bloque ha tenido continuidad, y pese al 5-0 inaugural ante el Barça, una goleada que entra en los planes de todos los equipos de la Liga F, aspira a ser una temporada más uno de los conjuntos más duros de la competición, en especial en su feudo. Una de las novedades del equipo dirigido por Yerai Martín es Henar Muiña, pieza clave del ascenso del Dépor Abanca a Liga F y quien ha caído de pie en las islas.

El Deportivo, por su parte, deberá buscar una solución a la medular. Eva Alonso, eje del juego en el 4-3-3 de Alberto Rodríguez, no estará disponible. En su lugar podría entrar Redru, o bajar Olaya o Paula Hernández a una posición más cercana a la base.

Regresa Millene

Millene Cabral vuelve a estar a disposición de Alberto tras unas molestias físicas que le impidieron estar en el debut ante el equipo hispalense. No obstante, se espera que repita Lucía Pardo en el ataque, junto a Lucía Rivas (en derecha) y Espe Pizarro en el costado izquierdo. Jugadoras como Vega Montesinos (extremo o lateral), o Michi Apóstol aguardan una oportunidad titular. La variante pasa por juntar a Pardo, de mediapunta, con la brasileña Cabral, desprotegiendo un poco así el medio pero sumando más calidad en los metros finales.

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Durante la previa del encuentro, Alberto insistió en que esperan haber aprendido la lección tras un frío comienzo frente al Sevilla que sirvió para que las visitantes se adelantasen. La concentración será clave ante un rival de envergadura que también busca su primera victoria.