Villarreal CF - RC Deportivo: El once inicial del Dépor, novedades y bajas, en la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El Deportivo se enfrenta este domingo al Villarreal en La Cerámica. El conjunto blanquiazul viene de vencer al Valencia en un gran partido marcado por el buen juego ofrecido por la escuadra de Antonio Hidalgo. El técnico catalán cuenta ahora con dos nuevas armas, Marc Casadó y José María Giménez, y en la previa del encuentro explicó que los nuevos fichajes están listos para jugar. No obstante, y con una plantilla de 27 futbolistas, aunque tendrá una baja confirmada además de la ausencia de Noé Carrillo, lesionado, tendrá que hacer varios descartes para completar una convocatoria en la que solo pueden entrar 23 jugadores. La jornada cuatro arranca este viernes a las 21.00 y el Dépor quiere mantener su invicto.

"Mañana lo verás", contestaba con humor Antonio Hidalgo a las preguntas relativas por el once titular en la previa del duelo. El técnico nunca dio nombres, pero a veces deja pistas. Sucedió en la ciudad deportiva de Abegondo, renombrada como Dépor Training Center. "Hay que ver las situaciones de cada uno, cómo han hecho las pretemporadas. Es lo que tenemos que ver, con el cuidado que requiere. [Con algunos jugadores] Tendremos que tomar ciertas limitaciones, y en otras situaciones vienen plenamente para competir", respondió haciendo alusión a la diferencia entre nombres como Adama Traoré, Marc Casadó o José María Giménez. El catalán no ha tenido un verano normal, pero está en enl banquillo. En cuanto a Casadó y Giménez, advierte que "sí están preparados: "Josema viene de hacer pretemporada, de participar en Liga. Y Marc es una situación un poco diferente pero están preparados para ayudarnos". El uruguayo es titular y el pivote, cedido por el Barcelona, suplente.

Xane Silveira

Giménez, en el once titular del Deportivo

Antonio Hidalgo no repite once titular desde noviembre y este fin de semana le da otra vuelta. El gran aspirante era José María Giménez y jugará. Acaba de llegar y eso siempre exige tiempo, pero físicamente está bien y ha recalado en el Dépor para ser importante. Su lugar lo deja Bright Ede.

Era la única duda en la línea defensiva. Leo Román, indiscutible bajo palos, estará acompañado y defendido por Ximo Navarro, Giacomo Quagliata, Lucas Noubi y Josema Giménez.

Giménez, a su llegada a A Coruña / RCD

Un partido diferente para la medular y una baja que condiciona el sistema

El Deportivo viene de hacer un gran partido gracias, en parte, al talento de su sala de máquinas. Se dice que lo que funciona no se toca y así es, en este caso, para Hidalgo. Amatucci y Mario Soriano son indiscutibles; Luismi viene rindiendo a buen nivel; y Riki es la pieza que más baila. Todos juegan de nuevo.

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Arriba Bil Nsongo acompañará a Aubameyang. Son la pareja de moda y, de momento, la mejor herramienta para que el Deportivo tenga productividad.