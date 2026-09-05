Villarreal - Deportivo: A hundir la flota amarilla

Septiembre amanece con apatía en el saturado calendario del fútbol. Ya van tres jornadas y, por fin, el mercado de fichajes se ha cerrado. Los equipos, ahora sí, están listos para competir, con las piernas todavía pesadas y las estrategias a medio carburar. Se acaba el verano. Lo celebran los aficionados. Más, si son los que visten de blanquiazul. El Deportivo ha sido el gran animador del mercado con 10 fichajes y nombres de relumbrón que ahora deben formar un equipo. El objetivo sigue siendo el mismo: la salvación. Pero por el camino, disfrutar emerge con ilusión entre los habituales nubarrones de quienes saben que van a perder más que a ganar. De momento, los de Hidalgo no conocen la derrota. Ya es un buen comienzo. Pero después de tres partidos ante rivales directos por la permanencia, el Villarreal aguarda (21.00, Movistar+ LaLiga) a la escuadra liderada por Pierre-Emerick Aubameyang, el gran argumento en este inicio de curso a la espera de Yeremay Hernández.

El mercado ha repartido las cartas y ahora es obligación de los técnicos sacar el máximo partido. Aunque Hidalgo, a juzgar por número, parece más un jugador de Uno que de póker. El técnico de Canovelles cuenta con recursos y alternativas para una campaña larga que le lleva ahora a La Cerámica, El Madrigal para los más añejos. El equipo groguet va a medir el crecimiento y la evolución de una escuadra que todavía está en pleno proceso de adaptación a la categoría y al buen puñado de nuevos nombres que conforman la plantilla.

Xane Silveira

Es, precisamente, uno de los recién llegados, quien pone en duda la continuidad del primer once ganador en Liga. También el rival y el plan de partido. Antonio Hidalgo no repite equipo titular desde noviembre y este sábado apunta a seguir la misma dinámica, con José María Giménez como candidato a entrar en el eje de la zaga en lugar de Bright Ede. Podría ser una defensa de cinco incluso, pero sin Altimira, sancionado tras ver la doble amarilla, el costado derecho se queda huérfano. David Mella sería otro candidato, aunque el de Espasande todavía está recuperando ritmo tras haber vuelto en verano de una larga lesión.

De 27 jugadores que tiene Hidalgo en plantilla, cuatro deberán quedarse fuera cada jornada. Adama Traoré, todavía poniéndose a punto, es otro de los candidatos, junto a Dani Barcia, Arnau Comas o Germán Parreño. No entran todos.

Un plan de partido diferente

La otra duda pasa por un centro del campo plagado de jugones. El plan de partido ante el Valencia fue idóneo. Salió a la perfección ante un equipo que estiraba su bloque, se quedaba a medio presionar y los centrales no saltaban. Las movilidades y asociaciones fueron mortales. Pero en Vila-real, el equipo groguet planteará un partido con un ritmo mucho más alto y marcas hombre a hombre que dificultarán la salida de balón y el juego combinativo. Además, los de Iñigo Pérez quieren el esférico tanto o más que el Dépor.

La calidad de los groguet es indiscutible. El Villarreal fue el tercer mejor local del pasado curso con 15 victorias, un empate y tres derrotas. Solo mejoraron sus números Barça y Madrid. El técnico navarro podría rotar, ya que el martes jugarán en Dortmund la Champions League. No obstante, tienen calidad a raudales. Guiados por Gerard Moreno, pueden juntar velocidad con Oluwaseyi o Buchanan; técnica y gol con Ayoze Pérez o Mikautadze; y amenaza desde cualquier lugar con Nicolas Pépé. Juan Foyth es baja por lesión y el joven Macià podría ser titular en el medio.

Aubameyang, a por un récord en el Deportivo

El delantero gabonés igualó a Bebeto y a Rábade al marcar gol en sus primeros tres partidos como blanquiazul. Una hazaña casi irrepetible de la que se puede desmarcar si vuelve a celebrar un tanto en La Cerámica. Aubameyang, compenetrado a la perfección, brilla y disfruta de una A Coruña rendida tras solo un mes de competición.

Aubameyang celebra su gol contra el Valencia en Riazor. / Carlos Pardellas

Los posibles onces de Deportivo y Villarreal

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pépé, Gueye, Comesaña; Buchanan; Ayoze Pérez y Mikautadze.

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Giménez, Quagliata; Luismi, Mario Soriano, Amatucci, Riki; Aubameyang y Bil Nsongo.