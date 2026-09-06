0-5 | El Dépor Abanca B golea al Rayo en el arranque de la liga
Tantos de Marta, Elsa, Cerdido, Jenny y Valbuena
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El Dépor Abanca B y el Victoria CF comenzaron arrolladores su temporada en Segunda RFEF a femenina con dos goleadas a domicilio. El equipo blanquiazul se impuso 0-5 al Rayo Vallecano con goles de Marta, Elsa, Cerdido, Jenny y Valbuena. Un poco antes también dieron un golpe encima de la mesa las cebras al vencer 1-4 al Arratia. La próxima semana visitarán a Eibar B y Avilés, respectivamente.
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